С 23 по 25 ​​сентября в Ереване состоится трехдневный показ современных иранских фильмов. Ереванские показы будут посвящены 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран.

Параллельно с кинопоказами в эти дни будет проведен ряд ознакомительных и деловых кинематографических мероприятий, которые станут лучшим проявлением сотрудничества, налаженного в результате тридцатилетних дипломатических и дружеских связей двух стран. Отметим, что «Дни современного иранского кино» проводятся по инициативе Культурного центра посольства Исламской Республики Иран в Армении и Национального киноцентра Армении.

Бесплатные показы состоятся в кинотеатре «Москва», начало сеансов – в 19:00. Армянские зрители смогут увидеть такие новые иранские картины, как «Телохранитель», «Обитатели виллы» и «Ночная смена». Все фильмы будут с армянскими субтитрами.

Напомним нашим читателям, что детали проведения «Дней современного иранского кино» были обсуждены еще в июне этого года, во время встречи в Культурном центре Ирана в Армении руководителя Национального киноцентра Армении Шушаник Мирзаханян и советника по культуре Исламской Республики Иран, господина Сейеда Хосейна Табатабаи. На встрече были обсуждены детали сентябрьского мероприятия, которое, по словам г-на Табатабаи, является небольшой частью масштабных программ, посвященных дипломатическим отношениям между двумя странами.

Также стороны обсудили и приняли решение сделать ереванские показы иранских фильмов ежегодной программой, которая будет включать различные компоненты, включая совместное кинопроизводство, образовательные программы и программы профессионального обмена.

В следующем году планируется организовать аналогичную программу – «Дни армянского кино в Иране». Стороны также коснулись работы других совместных программ, которые планируется реализовать позднее. Шушаник Мирзаханян выразила готовность и отметила, что Национальный киноцентр Армении открыт для сотрудничества, сделает все возможное, чтобы в будущем были еще более ощутимые и стабильные результаты сотрудничества.

Отметим также, что в январе нынешнего года, в рамках армяно-иранского культурного сотрудничества, директор Национального киноцентра Армении Шушаник Мирзаханян и директор иранского Кинофонда «Фараби» Алиреза Табеш переподписали действующее еще с 2017 года Соглашение об армяно-иранском сотрудничестве в сфере кинематографии. Данным соглашением предусмотрены различные направления сотрудничества: содействие сохранению кинематографического наследия, создание детско-юношеских кинопрограмм, развитие совместного кинопроизводства, реализация двусторонних образовательных программ, формирование армяно-иранского кинорынка, дистрибуция фильмов и участие в двусторонних фестивалях.