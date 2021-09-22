Новым проектом положено начало постоянному сотрудничеству Национального киноцентра Армении и книжного магазина «Эпиграф». 17 сентября в филиале этого книжного магазина (в здании Союза художников Армении) впервые была представлена эксклюзивная коллекция из 20 стикеров (наклеек-липучек), представляющих собой перепечатанные изображения армянских киноафиш. Эти киностикеры прочные и водостойкие и могут долго украшать как ноутбуки, так и любые ровные поверхности.

В тот же день общественности были представлены репринты киноафиш таких культовых армянских фильмов, как «Здравствуй, это я!», «Айрик», «Собрание мышей», «Братья Сарояны», «Пощечина», «Механика счастья» и других известных картин, созданных на киностудии «Арменфильм». Для экспозиции специально были отобраны афиши тех фильмов, которые со временем стали популярными и дорогими для нашей общественности.

В ходе мероприятия, организованного в преддверии 100-летия со дня основания армянской киноиндустрии, также были представлены пять армянских киноафиш, недавно найденных на территории бывшей киностудии «Арменфильм» и отреставрированных по инициативе Национального киноцентра Армении.

Как сообщила «РА» пресс-секретарь Национального киноцентра Армении Рузанна Багратунян, к сожалению, из изданных в 1960-1980-х годах прекрасных графических киноафиш сохранились только единичные экземпляры, а потому данная коллекция позволит поклонникам армянского кино ближе познакомиться с искусством армянского кинематографа и приобрести его качественные копии.

По ее словам, в ближайшее время планируется также выпустить новую серию киностикеров, осуществить масштабную перепечатку киноафиш, а также их выпуск в виде раскрасок и издание ярких иллюстрированных альбомов для детей.