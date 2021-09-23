Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 22 сентября в рамках 76 – й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

Как передает «Арменпресс», в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении сообщили, что собеседники обсудили вопросы, касающиеся обширной повестки армяно-греческих отношений, отметив необходимость усилий, направленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение в связи с взаимной поддержкой в рамках международных структур.

Министры иностранных дел Армении и Греции обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки. Министр Мирзоян представил своему греческому коллеге ситуацию, сложившуюся в результате развязанной против Арцаха азербайджано-турецкой агрессии, подчеркнув необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных и гражданских заложников.

Арарат Мирзоян подчеркнул важность возобновления процесса мирного урегулирования нагорно – карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.