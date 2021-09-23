Тренерский штаб национальной сборной Армении по спортивной гимнастике определился с участниками предстоящего чемпионата мира. В Японии нашу страну представят два заслуженных ветерана и только один молодой перспективный атлет. Признаться, такой выбор несколько удивил и озадачил.

Мировое первенство станет первым в новом олимпийском цикле крупным турниром, к участию в котором логичнее было бы привлечь талантливую молодежь, чтобы успеть обкатать ее к олимпиаде 2024 года. Однако, на этот раз армянские тренеры решили сделать ставку на сплав опыта и молодости, включив в команду 37-летнего Арутюна Мердиняна, 33-летнего Ваагна Давтяна и 19-летнего Гагика Хачикяна. Выбор, как отметил в беседе с нашим корреспондентом главный тренер сборной Акоп Серобян, был сделан на основе результатов тренировок и прикидок.

Мердинян и Давтян – представители лучшего пока поколения в новейшей истории отечественной гимнастики наряду с Артуром Давтяном и Артуром Товмасяном. Эти ребята становились победителями и призерами в отдельных упражнениях на крупнейших соревнованиях мирового и европейского значения. Их мастерство и преданность любимому виду спорта вызывает восхищение. Мастерство не ржавеет, и они в любом случае достойно представят нашу страну. И все же, время берет свое. Сегодня трудно оценить перспективы Арутюна и Ваагна на следующих Олимпийских играх, до которых остается всего три года. Вот почему разумнее, на наш взгляд, было бы сразу взяться за обкатку молодых ребят. Тем более, что им отчаянно не хватает опыта участия в значимых международных соревнованиях. Впрочем, специалистам виднее. Возможно, тренеры исходят из того, что молодым требуется еще некоторое время для выхода на тропу большого спорта.

В любом случае подготовка к чемпионату мира идет полным ходом. Буквально на днях наши гимнасты вернулись из Тбилиси, где провели двухнедельный сбор. Примечательно, что к участию в нем Акоп Серобян привлек исключительно подающих надежды ребят. Трое из них заняли первые четыре места в многоборье проходящего в Ереване молодежного чемпионата Армении: Гамлет Манукян стал победителем, Мамикон Хачатрян – вторым призером, а Норайр Оганесян – ограничился четвертым результатом, пропустив вперед Эрика Багдасаряна. В столице Грузии тренировались также Артур Аветисян, Гагик Хачикян, а также Мариетта Бучахчян и Мане Погосян, ставшие соответственно чемпионом и серебряным медалистом первенства Армении среди девушек в многоборье.

«В целом все прошло нормально. Мы взяли на сбор главным образом молодых гимнастов, поскольку намерены в следующем году привлечь их к участию в чемпионате Европы этой возрастной категории, который раз в два года проводится наряду с соревнованием взрослых. Они были сконцентрированы на шлифовке своих упражнений и удачно справились с этой задачей. Тот же Хачикян произвел довольно приятное впечатление при выполнении упражнения на коне. С таким исполнением он вполне может пробиться в финальную восьмерку чемпионата мира. Вообще-то, Гагик готов и к выступлению в многоборье, однако на мировом первенстве мы, скорее всего, не станем загружать его и заявим только на одно упражнение. На этот счет окончательно определимся уже в Японии. Дело в том, что упражнение на коне проводится последним из всех шести дисциплин, и нам вовсе не хочется, чтобы парень подошел к своему коронному виду подуставшим. Сегодня Хачикян выполняет одно из лучших упражнений на коне, поэтому обидно будет упустить такую возможность. Мы рассчитываем также на удачное выступление Ваагна Давтяна и Арутюна Мердиняна, которые по нынешнему уровню подготовки вполне способны пройти в финал упражнений соответственно на кольцах и коне. Они будут заявлены только в одном виде программы. Что касается бронзового призера токийской олимпиады Артура Давтяна, то мы решили предоставить ему отдых и возможность подлечить травмы»,- отметил Акоп Серобян.

По словам тренера, Мердинян практически никогда не прерывал тренировок и находится в хорошей форме. В последнее время чемпион Европы 2016 года столкнулся с проблемой выезда за пределы страны, но сейчас это ограничение снято. А Ваагн Давтян завоевал право участия в чемпионате мира в заочном соперничестве с Артуром Аветисяном. Наставник сборной отметил, что были проведены 4 прикидки, по итогам которых специалисты отдали предпочтение Давтяну.

Наш собеседник признался, что одной из главных целей на ближайшую перспективу остается участие в командном зачете чемпионата мира, для которого необходимо оказаться в числе 13 лучших сборных по итогам командного многоборья европейского первенства. Именно с прицелом на это гимнасты будут готовиться к чемпионату Европы 2022 года. Пока только представители сильного пола, участие же девушек пока не представляется реальным ввиду наличия ряда проблем, требующих срочного решения.

Намеченный на 18-24 октября чемпионат мира в Японии, вероятно, станет предпоследним международным стартом армянских гимнастов в текущем сезоне. Заключительным аккордом будет очередной мемориал двухкратного олимпийского чемпиона Михаила Воронина, намеченный 24-28 ноября в Москве. В этом турнире тренер сборной планирует участие Артура Давтяна и Гагика Хачикяна, которые выступят в многоборье.