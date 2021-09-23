Базирующаяся в США международная правозащитная организация Freedom House 21 сентября обнародовала годовой отчет «Свобода Интернета 2021». В отчете анализируется ситуация со свободой Интернет в 70 странах 6 регионов мира, сообщает азербайджанское издание “Туран”.

Freedom House отмечает ухудшение глобальной свободы на протяжении последних 11 лет. Наибольшее ухудшение зафиксировано в Мьянме, Беларуси и Уганде, где госорганы применяли насилие во время выборных и конституционных кризисов.

Так, правительства конфликтовали с технологическими компаниями, требуя ограничить права пользователей. За последний год власти минимум 48 стран ввели новые правила для технологичных компаний в связи с контентом.

Азербайджан с 35 баллами вновь включен в список стран с несвободным Интернетом. Наряду с Азербайджаном в этой категории также Казахстан (33), Беларусь (31), Россия (31) и Иран (16).

У Грузии 77 баллов, Армении -71 и там ситуация лучше.

Согласно тому же отчету, в январе этого года полиция в Азербайджане явилась в дом пользователя под видом службы занятости. После этого пользователь был задержан, избит и принужден извиниться за публикации в Facebook с критикой местных властей.

В предыдущие годы правительство Азербайджана также подвергалось критике за ограничение свободы и цензуру в Интернете.

Официальный Баку опровергает эти обвинения, заявляя, что Интернет в Азербайджане полностью свободный.