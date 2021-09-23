Церемония вручения премии «Аврора» и сопутствующие мероприятия состоятся в Италии, в Венеции с 8 по 10 октября.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает фонд IDeA, подчеркивая, что по сложившейся традиции каждая церемония награждения представляет собой тщательно продуманное культурное сочетание, в честь общечеловеческого духа и сегодняшних героев.

«9 октября на острове Св. Лазаря в церкви Конгрегации Мхитаристов состоится Молебен солидарности с участием религиозных и государственных деятелей, представителей международного гуманитарного сообщества и с исполнением хора», – говорится в сообщении, распространенным Фондом.

Церемонию вручения премии «Аврора» 2021 г., которая пройдет под девизом «Вместе возрождаясь», будут вести стипендиат Фонда Амаль Клуни, выпускница UWC Dilijan, ливанка Далия Аталлах и заместитель главного редактора «Washington Post».

Отмечается, что выбор девиза мероприятия отражает приверженность инициативы выражению благодарности тем, кто спас армян более 100 лет назад и помог им возродиться. Он также отражает вечные ценности сострадания, единства и сотрудничества, которые позволяют нам преодолевать самые насущные гуманитарные проблемы мира, включая совместную борьбу с пандемией и ее последствиями.

На церемонии выступят мастера дудука Арам Ипекджян и Дживан Гаспарян младший, а также Государственный камерный хор «Овер» под управлением Соны Ованнисян.

От имени выживших после Геноцида армян, в благодарность тем, кто их спас, победитель премии «Аврора» 2021 года, имя которого будет объявлено на церемонии награждения, получит премию в размере 1 000 000 долларов США, которая предоставит уникальную возможность продолжить цепочку пожертвований путем поддержки организаций, которые помогают нуждающимся. Завершится мероприятие выступлением всемирно известного итальянского тенора маэстро Андреа Бочелли.

После церемонии награждения, по традиции, имя лауреата премии «Аврора» 2021 года будет вписано в уникальную рукопись «Книга гуманности», в ежегодник, в котором описывается деятельность гуманитарной инициативы «Аврора». Эта уникальная рукопись, составленная в наши дни, была создана в 2018 году в Матенадаране с использованием древних армянских методов и материалов.

«Книга гуманности» впервые будет вынесена из Матенадарана и перенесена на остров Святого Лазаря, в один из важнейших армянских культурных центров в мире, где в 1512 году была напечатана первая книга на армянском языке.

В рамках мероприятий премии «Аврора» состоятся два обсуждения «Aurora Dialogues», посвященные наиболее насущным гуманитарным проблемам.

8 октября пройдет «Встреча в 2021 году. Беседа с героями «Авроры» », в ходе которой герои «Авроры» расскажут о своей деятельности. Второе обсуждение «Гуманитарные аспекты безопасности здоровья» состоится 10 октября. Оно посвящено проблемам, вызванным пандемией, ее последствиями. Обсуждение будет весьма полезным и может иметь важное значение в предотвращении будущих инфекций.

В то же время продолжается прием предложений кандидатов на номинирование премии «Аврора» 2022 г. До 31 октября 2021 г. каждый может выдвинуть своего кандидата, преодолевшего свои большие личные проблемы, чтобы помочь другим.