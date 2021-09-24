Депутаты фракций «Айастан» и «Честь имею» не участвуют во внеочередном заседании НС, бойкотируя вопросы заседания, связанные с укрупнением общин, считая это незаконным и неконституционным.

Как сообщает «Арменпресс», секретарь фракции «Айастан» Арцвик Минасян заявил, что в повестку дня внесен вопрос, который, по их мнению, не соответствует требованиям Конституции РА и решению Конституционного Суда.

«Мы считаем это преступлением, обсуждаемые вопросы, конечно, не могут быть законными. Второй важный вопрос – мы проследим за дальнейшим процессом. Обратим на это внимание президента республики, потребуем от него в установленном порядке оспорить этот вопрос», – сказал Минасян, еще раз подчеркнув, что фракция «Армения» не будет участвовать в этих нарушениях.

Секретарь фракции «Честь имею», в свою очередь, также заявил, что их политическая сила не будет участвовать в обсуждении этого вопроса.

«Учитывая, что вопросы, включенные в сегодняшнюю повестку дня, логика укрупнения общин, в первую очередь, направлена на устранение политически нежелательных лидеров местного самоуправления, присоединяясь к предложениям, озвученным фракцией «Айастан», фракция «Честь имею» также не будет участвовать в обсуждении этого вопроса», – сказал Мамиджанян.

Депутаты фракции «Айастан» и «Честь имею» покинули зал заседаний Национального собрания.

В повестку заседания всего один вопрос: пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «Об административно-территориальном делении Республики Армения» и в Закон Республики Армения «О местном самоуправлении». Этот проект предусматривает укрупнение общин.