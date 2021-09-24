Правительство одобрило программу мероприятий по отчуждению государственных резервов драгоценных металлов и драгоценных камней агентства «Государственное казначейство драгоценных металлов и камней» Министерства финансов Армении на 2022-2024 годы.

Как сообщает «Арменпресс», проект предусматривает отчуждение неликвидных предметов Государственной казны путем публичных аукционов, согласно приоритетности, отчуждая в первую очередь наболее неликвидные предметы.

Планируется, что вначале торги будет осуществляться «классическим» методом аукционов с постепенным повышением стартовых цен, а затем «голландским» способом, со снижением стартовых цен.

Согласно решению, на аукцион будут выставлены алмазы, бриллианты, золото, изумруды, ювелирные изделия на 1,5 млрд драмов рыночной стоимостью в 1,5 млрд драмов.