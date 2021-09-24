Премьера фильма «Икорная дипломатия» состоялась 22 сентября на швейцарском телеканале RTS, а вчера, 23 сентября, на бельгийском канале RTBF.

Фильм будет транслироваться и на других ведущих европейских каналах и будет размещен в популярной сети NETFLIX, сообщил на своей экс-посол Азербайджана в ЕС Ариф Мамедов.

Документальный фильм «Икорная дипломатия» рассказывает о коррупционных схемах Азербайджана, подкупе европейских политиков и политических преследованиях в этой стране. Фильм стал ответом журналистов на недавний скандал с прослушиванием и слежкой за журналистами, правозащитниками и политиками властями Азербайджана.