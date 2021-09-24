Министерство обороны России, ответило на обращение Координационного совета Армяно-Российских организаций по поводу уничтожения памятника маршалу авиации С.А.Худякову

В ответе МО РФ, в частности, говорится:

“В полной мере разделяем тревогу граждан о сохранении для потомков памятников истории и культуры, находящихся на территории бывшей Нагорно-Карабахской Республики.

Данный вопрос находится в фокусе внимания высшего руководства Российской Федерации, придающего особое значение выполнению положений совместного трехстороннего заявления Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 г.

Российский миротворческий контингент и Центр гуманитарного реагирования непосредственно вовлечены в решение данной проблемы, действуя в тесной координации с компетентными органами Республики Армения и Азербайджанской Республики, а также уполномоченными международными организациями.”