Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором говорится, что в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН сопредседатели и Анджей Каспшик провели отдельные, а также совместную встречи главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Арартом Мирзояном.

Сопредседатели и министры иностранных дел обсудили широкий круг нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном. Сопредседатели также предложили конкретные адресные меры по деэскалации ситуации и возможные дальнейшие шаги, подчеркнув свою неизменную решительную поддержку всего комплекса мер и действий, предпринятых Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ и его командой.

24 сентября сопредседатели и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ встретились с заместителем Генерального секретаря ООН по политическому миру Розмари ДиКарло и Действующим председателем ОБСЕ Анн Линде, чтобы проинформировать их об их усилиях в прошлом году, включая последние события.

Сопредседатели приветствовали первую встречу двух министров как знак решимости двух стран возобновить мирный процесс путем прямого диалога.

Сопредседатели подтвердили свою приверженность продолжению работы со сторонами для поиска всеобъемлющего решения всех существующих проблем, связанных с нагорно-карабахским конфликтом.