Вслед за Минобороной РФ, МИД России тоже ответило на письмо Координационного совета Армяно-Российских организаций по поводу судьбы памятника советскому маршалу Сергею Худякову (Арменаку Ханферянцу) в оккупированном азербайджанскими бандформированиями городе Шуши в Арцахе.

В МИД отметили, что Россия уделяет особое внимание теме сохранения культурно-исторического, архитектурного и религиозного наследия в регионе. Москва исходит из того, что оно является достоянием всех жителей Нагорного Карабаха и прилегающих районов вне зависимости от их национальной принадлежности.

В МИД заверили, что фиксируют все случае разрушения памятников советским государственным деятелям, в том числе и Худякову, и надеются, что в ближайшее время регион сможет посетить миссия ЮНЕСКО.

Текст письма

Очевидно, что азербайджанская сторона не разделает позицию российского МИД и не считает памятники армянским героям СССР ценностью, предпочитая ставить памятники пособникам фашизма, как Мамед Эмин Расулзаде.