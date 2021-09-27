В Посольстве РФ минутой молчания почтили память погибших в ходе начавшихся год назад боевых действий в Арцахе, об этом сообщается на странице Посольства России в Армении в Facebook.

“Россия придает особое значение тому, чтобы население Армении как можно скорее преодолело стресс, вызванный войной, почувствовало себя в безопасности, обрело уверенность в завтрашнем дне. Как союзники, мы всегда готовы подставить плечо и делаем это.

Предпринимаются активные усилия и практические шаги для сохранения региональной стабильности и безопасности, преодоления последствий масштабных боестолкновений осени прошлого года, включая содействие в восстановлении гражданской инфраструктуры, возвращении беженцев и окончательном решении вопроса освобождения армянских пленных. Российская сторона принимает непосредственное участие в выработке мер по обеспечению благоприятных условий для развития региона в мирном русле.

Россия продолжит посреднические усилия как в национальном качестве, так и в рамках Минской группы ОБСЕ для поиска долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Выражаем наши самые искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших”,- говорится в сообщении.