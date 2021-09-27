Женская сборная Армении по шахматам начинает свои выступления в командном Чемпионате мира, который проходит в испанском городе Ситджес. Об этом сообщает Федерация Шахмат Армении

В турнире примут участие 12 сильнейших команд мира, разделенных на две группы по 6 сборных в каждой.

Команды, занявшие с 1 по 4 места, продолжат борьбу в плей-офф. Вместе со сборной Армении в одной группе будут выступать команды Индии, России, Испании, Франции и Азербайджана.

Сегодня, 27 сентября, пройдут первые 2 тура, в которых армянские шахматистки будут бороться француженками и шахматистками из Азербайджана.

Состав сборной Армении Чемпионка Европы Элина Даниелян, Анна Саркисян, Лилит Мкртчян, Сусанна Габоян и Сирануш Гукасян.