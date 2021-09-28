Концепция Защитника прав человека Республики Армения о создании демилитаризованной зоны между Арменией и Азербайджаном активно распространяется и в международном сообществе. Это предложение, на основании собранных фактов, было передано специальному докладчику ПАСЕ.

И вчера в Страсбурге была принята резолюция ПАСЕ о гуманитарных последствиях нагорно-карабахского конфликта. В ней, помимо прочего, содержится призыв к обеим странам начать переговоры по делимитации и демаркации, изучить возможности создания демилитаризованной зоны при участии миротворческих сил или сил военного мониторинга.

Как передает «Арменпресс», Офис Омбудсмена РА сообщает, что все встречи и обсуждения Защитника прав человека РА с представителями различных международных организаций за последний год были направлены на то, чтобы доказать, что единственный эффективный способ предотвратить преступные действия азербайджанских военнослужащих – создание зоны безопасности, демилитаризованной зоны. Вооруженные силы Азербайджана, также их флаги и знаки, размещенные после войны на межобщинных дорогах и у сел Республики Армения, без каких-либо правовых оснований, должны быть удалены, и должна быть создана зона безопасности, демилитаризованная зона.

Более того, только делимитация и демаркация с Азербайджаном без создания зоны безопасности не только не обеспечит прав граждан Республики Армения и особенно приграничных жителей Республики Армения, но и вызовет новые нарушения прав и новую напряженность.

Близится к завершению работа над концепцией зоны безопасности, в которой с помощью обширного анализа, в том числе и с помощью карт, доказывается, что она необходима для защиты прав жителей приграничья.