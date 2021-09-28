Победным стало начало выступления женской сборной Армении по шахматам на командном чемпионате мира в испанском городе Ситджес.

Со счетом 2,5:1,5 армянские шахматистки одержали в первом туре победу над командой Франции. Победные очки принесли Анна Саркисян и Лилит Мкртчян. Элина Даниелян свою партию проиграла, а Сусанна Габоян сыграла вничью.

Поровну разделились очки во встрече во втором туре сборных Армении и Азербайджана. На третьей и четвертой досках успех сопутствовал армянским шахматисткам. На первой и второй победили азербайджанки. В итоге ничья – 2:2.