Армения будет представлена в соревновании по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх, которые пройдут 4-20 февраля 2022 года в Пекине. Произойдет это впервые с 2006 года. Заветную путевку на отборочном турнире в немецком Оберстдорфе завоевала танцевальная пара Тина Гарабедян-Симон Пру Сенекаль, долго и упорно шедшая к главной мечте своей карьеры.

На турнире «Nebelhorn Trophy» в Германии в этой дисциплине разыгрывались всего 4 путевки, на которые претендовали 20 дуэтов из 18 стран. Уровень конкуренции зашкаливал, и все же посланцы нашей страны сумели настроиться и выступить максимально удачно. Мотивация у них была запредельной, поскольку это, возможно, был последний в их совместной карьере шанс попасть на Олимпиаду. Пара никогда не скрывала, что участие в Олимпиаде стало для них идеей фикс. Огромное желание наконец-то воплотилось в результат.

По итогам короткой программы – ритмического танца – наши спортсмены с 68,61 баллами шли на третьем месте, уступая лишь фигуристам из Финляндии и Чехии. При этом всего на 0,14 баллов опережали одну из четырех участвовавших в турнире немецких пар, которой, в свою очередь, на пятки наступали представители Грузии и Южной Кореи.

Ситуация была такова, что любой промах в произвольном катании мог обернуться катастрофой. Так, собственно, и произошло с корейской парой Юре Мин-Даниэл Итон, финишировавшей на 10 позиции. На грани провала оказался и чешский дуэт Натали Ташлерова-Филипп Ташлер, опустившийся со второго на 5 место в итоговой таблице. Олимпийскую лицензию они завоевали лишь благодаря тому, что бронзовые призеры турнира Катарина Мюллер и Тим Дик из Германии выступали вне зачета.

Одну позицию потеряли и Гарабедян с Пру Сенекалем, получившие за произвольную программу 104,42 балла. К счастью, это не сказалось на их олимпийских перспективах, и они оказались в числе 23 танцевальных пар, которые предстанут перед зрителями в олимпийском Пекине.

Первое место сохранили финские фигуристы Юлия Туркила и Маттиас Верслуис (110,27), а серебряные медали достались Марии Казаковой и Георгию Ревия из Грузии (106,25). Кстати, Грузия впервые выступит на олимпийских соревнованиях по фигурному катанию в полном составе и будет представлена во всех дисциплинах.

Что касается Армении, то на этом турнире за олимпийскую путевку боролся также Славик Айрапетян, выступивший в мужском одиночном катании. В короткой и произвольной программах он показал 12-й результат среди 30 участников. Этого оказалось недостаточно, поскольку разыгрывалось 7 путевок.

Совместная карьера родившихся и тренирующихся в канадском Квебеке Гарабедян и Пру Сенекаля началась в мае 2015 года. Практически сразу же они стали выступать за Армению. Сенекаль на 6 лет старше Тины, поэтому объединились они несколько позже намеченного. Вот воспоминание об этом самой Гарабедян: «На заре моей карьеры тренеры хотели, чтобы мы катались вместе. Однако, я только начинала танцевать, а ему был уже 21 год, и он готовился к переходу в категорию взрослых. Я же тогда не была готова к этому».

Первый год их дебюта на международной арене выдался удачным – 6 место на турнире «Ice Challenge 2015» в австрийском Граце, а всего через два месяца – в декабре – бронзовая медаль турнира «ISU CS Golden Spin of Zagreb» в Хорватии. Эта была их первая совместная награда. А еще через месяц Гарабедян и Пру Сенекаль прошли в финальную пульку чемпионата Европы в Братиславе, заняв в итоге 18 место. Свой лучший результат на континентальном первенстве (17 место) они зафиксировали в прошлом году, а двумя годами ранее добились максимума на чемпионате мира – 22 горизонталь.

Между тем, в марте нынешнего года армянская пара из-за банальной неразберихи оказалась на грани расставания с олимпийской мечтой: они были сняты с чемпионата мира в Стокгольме в связи с положительным тестом на коронавирус. Позже выяснилось, что тест Гарабедян в реальности был отрицательным, а в случае с Пру Сенекалем дал неверный результат.

Однако международная федерация (ISU) не стала разбираться в ситуации и скандал замяли. «Мы крайне огорчены, так как находились на пике своих возможностей и готовы были показать свои лучшие результаты. Мы готовились к этому турниру с максимальной отдачей», – заявила тогда наша соотечественница – одна из трех дочерей родившихся в Ливане Марал Дермегердичян и Джона Гарабедяна.

Ну что ж, справедливость восторжествовала: Тина и Симон поедут на Олимпиаду и, возможно, покажут свой лучший результат. Во всяком случае, олимпийскую путевку они вполне заслужили.