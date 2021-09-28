В Нагорном Карабахе российские миротворцы в зоне своей ответственности провели объективный мониторинг ситуации с применением БПЛА «Орлан-10». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Отмечается, что беспилотники были перевезены в обозначенное место в кузове грузовой машины «КамАЗ». Сообщается, что подобные акции миротворцы проводят регулярно. Данные, полученные с БПЛА, в режиме реального времени передаются на пункт управления, откуда круглосуточно прослеживается обстановка в зоне ответственности российских миротворческих сил. Дежурные штаба собирают, обобщают и проверяют всю информацию о нарушениях.

Объективный мониторинг и осмотр с воздуха осуществляется расчетными системами БПЛА «Форпост».