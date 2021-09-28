Армянские спортсмены приняли участие в 11-м чемпионате Европы по акробатической гимнастике и даже прошли в финал одной из возрастных категорий.

На соревнованиях в итальянском Пезаро такого успеха добились Артак Цатурян и Азат Егиазарян, заявленные на турнир спортсменов в возрасте 12-19 лет. На квалификационном этапе наша пара набрала в балансовом и темповом упражнениях 24,320 и 24,400 баллов, значительно опередив занявший последнее место молдовский дуэт. В сумме двоеборья у армянских юношей стало 48,720 баллов, у молдован – 45,450. В финале Цатурян и Егиазарян с 23 баллами заняли 6 место, уступив россиянам, португальцам, грузинам, британцам и украинцам. В составе сборной России золотую медаль завоевал Сергей Акопян.

Володя Мкртчян и Гор Степанян заняли последнее – 9 место в соревнованиях пар среди юношей 11-17 лет. В двух упражнениях они набрали соответственно 24,050 и 24,600 баллов, оставшись по сумме двоеборья за бортом финальной семерки. В общем зачете на их счету 48,650, а у финишировавших на 7 месте бельгийских акробатов – 51,450 баллов.

Акробатическая гимнастика – неолимпийский вид спорта, в котором спортсмены под музыку выполняют упражнения,и усовершенствованные хореографическими элементами. Пары или группы демонстрируют балансовые, темповые и смешанные упражнения. Судьи оценивают артистизм исполнения и сложность упражнений, состоящих из элементов статики, гибкости, подъема, подбрасывания, удержания, сальто, динамики и кувыркания.

Международная федерация гимнастики регламентировала разницу в росте партнеров. При обнаружении несоответствия с участников вычитываются определенные баллы.