В Грузии совершена очередная провокация со стороны азербайджанцев

Жители населенного азербайджанцами грузинского села Чангилари, у въезда в селo установили табличку с надписью “Карабах” на грузинском и азербайджанском языках. Об это сообщает Инфотека24.

Когда прибывшие на место происшествия полицейские потребовали убрать табличку, местные жители заявили, что “Карабах” является “историческим названием” этого населенного пункта и отказались подчиняться законным требованиям властей.

Сообщается, что зачинщик антигосударственной выходки – некто Фазиль Алиев сказал, что туземцы уже обратились в правительство и парламент с предложением вернуть селу “первоначальное название”.