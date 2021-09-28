Армянский тяжелоатлет Гор Саакян стал чемпионом Европы среди юниоров, принеся нашей стране вторую золотую медаль на континентальном первенстве в финском Рованиеми.

Он уверенно победил в весовой категории до 67 кг, опередив в сумме двоеборья турецкого штангиста. Саакян результативно выполнил пять подходов из шести, неудачно завершив лишь последнюю попытку.

Наш 18-летний соотечественник был вне конкуренции также в отдельных упражнениях. В рывке он поочередно подчинил своей воле снаряд весом 130, 134 и 136 кг, а в толчке без проблем поднял 160 и 165 кг. А вот 166-килограммовую тяжесть ему поднять не удалось. Таким образом, Саакян в сумме набрал 301 кг, что на 6 кг больше показателя Юсуфа Генца. Бронзовым призером стал россиянин Альберт Шарков (287 кг). В этой весовой категории выступило 7 спортсменов.

Ранее чемпионом Европы в юниорской весовой категории до 55 кг стал 19-летний Гарник Чолакян, набравший в сумме 230 кг (рывок – 100, толчок – 130 кг). В первом из упражнений он занял 3, а во втором – 1 место. В общем зачете Чолакян на 6 кг опередил чеха ФрантишекаПолака.

Бронзовая медаль досталась турку МелихануГюнаю (217 кг). Серебряным призером первенства в весовой категории до 61 кг стал россиянин ВаникМхитарян (269 кг).