Аргентинский полузащитник армянского происхождения Лукас Селараян официально заявил о согласии выступать за национальную сборную нашей страны по футболу

По сообщению пресс-службы республиканской федерации футбола, договоренность об этом достигнута в результате переговоров президента ФФА Армена Меликбекяна и главного тренера сборной Армении Хоакина Капарроса с 29-летним игроком американского клуба «Коламбус Крю». Ожидается, что Селараян присоединится к нашей сборной уже в ходе подготовки команды к октябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира. Сам Селараян в интервью пресс-службе ФФА отметил, что, согласившись играть за Армению, принял важнейшее для себя решение.

«Это решение не было принято за один день. Это – обдуманный шаг. За последний год несколько раз общался с президентом ФФА Арменом Меликбекяном и главным тренером сборной Хоакином Капарросом, которые рассказали мне о планах федерации. Я знал о своих армянских корнях, однако не поддерживал тесную связь с армянской диаспорой Аргентины. Именно поэтому мне нужно было время для принятия столь важного решения. В сентябре, обсудив вопрос со своей семьей, решил присоединиться к сборной Армении. Я воодушевлен этим решением. Знаю, что команда ставит перед собой серьезные задачи. Готов приложить максимум усилий для того, чтобы мы вместе достигли своих целей. Рад, что приезжаю в Армению на этом важнейшем этапе, и надеюсь достичь со сборной новых высот»,- подчеркнул он.

Лукас Мануэль Селараян родился 20 июня 1992 года в аргентинском городе Кордова. Карьеру профессионального футболиста начал в местном клубе «Бельграно», за который выступал в 2012-15 годах. В этой команде он в 75 матчах забил 10 голов. Почти через год после попадания в заявку основной команды Селараян в матче с «Ньюэлз Олд Бойз» дебютировал в аргентинской примере (чемпионате высшей лиги). А 7 апреля 2014 года, поразив ворота «Ривер Плейта», открыл счет своим голам в «Бельграно». В начале 2016 года Селараян присоединился к знаменитому мексиканскому клубу «УАНЛ Тигрес». Как сообщалось, сумма сделки составила 4,5 млн евро. Футболист дебютировал в новом чемпионате 10 января, а 6 февраля забил и первый гол. Вместе с «тиграми» он стал двухкратным чемпионом Мексики и в 113 играх 21 раз поразил ворота соперников своего клуба.

Очень скоро Селараян оказался в поле зрения Федерации футбола Армении, а в июне прошлого года Хоакин Капаррос заявил, что игрок дал принципиальное согласие выступать в нашей сборной. Именно в 2020 году Селараян перешел в американский «Коламбус Крю», в составе которого пока выступал всего 9 раз, однако успел стать автором пяти голов. Такой вот атакующий полузащитник приедет в отечественную сборную.

Напомним, что перед решающими матчами квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Армении с 11 очками занимает второе место в отборочной группе «J», уступая 4 очка команде Германии. До завершения группового турнира осталось 4 тура. 8 и 11 октября Армения на выезде сыграет со сборными Исландии и Румынии, а 11 и 14 ноября примет футболистов Северной Македонии и Германии. Победитель группы напрямую попадет на финальный турнир мирового первенства в Катаре, а команда, занявшая второе место, попробует сделать это в стыковых матчах.