Постоянный представитель Республики Арцах в Республике Армения Сергей Казарян заявил, что без Арцаха не может быть благополучного будущего армянской государственности.

Как передает «Арменпресс» об этом Сергей Казарян сказал в ходе совещания, созванного постоянной комиссией НС по защите прав человека и общественным вопросам, отвечая на вопросы депутатов.

«Могу признать одно: о благополучном будущем армянской государственности без Арцаха не может быть и речи. Прилагая усилия, будь то связанные с посещением Арцаха, или с работой в этом направлении без посещения, необходимо учитывать это обстоятельство», – сказал Казарян.

Постпред Арцаха обратился и к сообщениям, что из-за известных проблем, связанных с азербайджанской полицией и с военнослужащими на участке межгосударственной дороги Горис-Капан, находящемся под контролем Азербайджана, в частности, после ареста двух иранских водителей, иранские водители больше не совершают грузоперевозок в Арцах.

По словам Сергея Казаряна, Степанакерт не осведомлен о деталях переговоров между Республикой Армения и Ираном, но в любом случае они убеждены, что Азербайджан продолжит подобные провокации в разных направлениях, необходимо всегда быть готовыми к таким проблемам.