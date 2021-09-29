В Сочи проходят переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Перед закрытой частью встречи главы государств коротко обсудили некоторые вопросы в присутствии прессы

Путин отметил влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе.

По словам Путина, российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Карабахе является серьезной гарантией стабильности в этом регионе. Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирениеОтношения с Турцией развиваются позитивно . Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом.

“Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих сторон. РФ и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии, но и нарастили его” , – отметил Преиздент РФ Владимир Путина.

Путин подчеркнул, что пандемия нанесла серьезный урон туристической отрасли во всем мире, но ситуация постепенно восстанавливается. Сотрудничество РФ и Турции по борьбе с пандемией идет хорошими темпами. За 9 месяцев текущего года Турцию посетили 2,5 млн российских туристов, тогда как за весь 2020 год – только 1,5 млн. Идет успешное сотрудничество России с Турцией по Сирии и Ливии. 1,5 млрд турецких инвестиций накоплено в России, 6.5 млрд российских в Турцию.

Президент Турции Эрдоган заговорил о том, что продолжение и укрепление турецко-российских связей сопряжено с большой пользой.

“Совместные шаги Анкары и Москвы по Сирии представляют большую значимость. Мир в Сирии зависит от турецко-российских связей”, – сказал перед закрытой части переговоров президент Турции.

По словам Эрдогана, в ходе недавнего визита в Нью-Йорк на ГА ООН перед турецкой стороной был поднят ряд вопросов.

“Мы дали необходимые ответы – довели до сведения, что не собираемся отступать от принятых решений”, – сказал Эрдоган.

“Первый блок АЭС “Аккую” может быть открыт в следующем году. Другой вопрос, который нужно отметить, это наши совместные шаги в военно-оборонной промышленности. Считаю, что будет полезным поговорить об этом. К сожалению, в ходе борьбы с пожарами героически погибели ваши сотрудники, и также наши сотрудники погибли в этой борьбе. В ходе телефонного разговора мы говорили об этом, но я хочу ещё раз здесь выразить соболезнования. Да, друг познаётся в беде, как говорится” , – отметил Эрдоган.

На этом открытая часть переговоров президентов Турции и РФ завершилась.