В микроблоге конкурса «Евровидение» в Twitter помещены соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста РА, певца, композитора Айко.

Как передает «Арменпресс», в микроблоге выражено сожаление по поводу безвременной кончины Айко. «Айко представлял Армению на «Евровидении 2007» и своей трогательной песней «Anytime you need» занял 8-е место. Ты всегда будешь в наших сердцах», – говорится в соболезновании «Евровидения» в Twitter.

Айко скончался 29 сентября 2021 года вследствие коронавирусной болезни.

We’re very sorry to hear of the passing of Armenian artist Hayko.



Hayko represented his country at Eurovision 2007 where he finished 8th with his touching ballad ‘Anytime You Need’.



You will always be in our hearts ❤️💙🧡 pic.twitter.com/S0iRQgHAUY