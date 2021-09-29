В микроблоге конкурса «Евровидение» в Twitter помещены соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста РА, певца, композитора Айко.

Как передает «Арменпресс», в микроблоге выражено сожаление по поводу безвременной кончины Айко. «Айко представлял Армению на «Евровидении 2007» и своей трогательной песней «Anytime you need» занял 8-е место. Ты всегда будешь в наших сердцах», – говорится в соболезновании «Евровидения» в Twitter.

Айко скончался 29 сентября 2021 года вследствие коронавирусной болезни.

We’re very sorry to hear of the passing of Armenian artist Hayko.



Hayko represented his country at Eurovision 2007 where he finished 8th with his touching ballad ‘Anytime You Need’.



You will always be in our hearts ❤️💙🧡 pic.twitter.com/S0iRQgHAUY — Eurovision Song Contest (@Eurovision) September 29, 2021

Айк Акопян учился в средней школе № 170 Еревана, затем в средней школе № 32 имени Туманяна. В 1987 году он окончил Ереванскую музыкальную школу имени Чухаджяна и поступил в Музыкальное училище Р. Меликяна. В 1996 году на фестивале песни «Москва 96» завоевал первое место.

В 1997 году он участвовал в фестивале песни «Большое Яблоко» в Нью-Йорке и стал победителем. В 1998 году на армянском песенном конкурсе «Да» он был удостоен награды «Лучший автор-исполнитель».В 1999 году Айко окончил Ереванскую государственную консерваторию им.

Комитаса. В 1998, 1999, 2002, 2003 годах и в 2006 году на ежегодных церемониях вручения премии «Армянская музыка» удостаивался звания «Певец года Армении», в 2002 году – премии «Лучший проект года» и «Лучший альбом года», в 2003 г. – премии «Лучший видеодиск года».