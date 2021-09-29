На встрече с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом в Сочи президент России Владимир Путин заявил, что Турция и Россия успешно сотрудничают на международной арене.

«Арменпресс» сообщает это со ссылкой на «РИА Новости».

«Мы достаточно успешно сотрудничаем на международном уровне. Я имею в виду Сирию, сотрудничество по Ливии. Российско-турецкий центр активно следит за прекращением огня на азербайджано-армянской границе», – завил Владимир Путин.

Он добавил, что сотрудничество между странами – залог стабильности.«Переговоры иногда бывают трудными, но заканчиваются положительным исходом. Наши учреждения научились находить компромиссы, выгодные обеим странам», – сказал Путин.