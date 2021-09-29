Бывший сенатор-республиканец Джефф Флейк, который является кандидатом на пост посла США в Турции, официально признал Геноцид армян, противореча своей прежней позиции по этому вопросу.

Как сообщает Арменпресс, он заявил об этом на заседании Комитета Сената по международным отношениям.

В частности, на вопрос председателя Комитета Боба Менендеса, изменил ли он свою позицию и готов ли «присоединиться к этому органу и администрации в деле подтверждения Геноцида армян», Джефф Флейк сказал решительное «да».

По данным The National News, в 2005, 2007, 2010 и 2014 годах Флейк, который представлял штат Аризона в Сенате, голосовал против законов о признании Геноцида.

На заседании Комитета Сената по международным отношениям он назвал роль Турции в армяно-азербайджанском конфликте дестабилизирующей. «Если моя кандидатура будет одобрена, я буду призывать Турцию поддержать усилия по поиску прочного и длительного решения конфликта между Арменией и Азербайджаном», – сказал он.

Флейк пообещал искренне защищать демократические ценности и права человека. «Я буду продолжать говорить правду, быть честным как действующий посол, Государственный департамент и президент», – сказал он.