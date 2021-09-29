В Армении ювелирным делом занимались с древ­ней­ших вре­мен. И по сей день ар­мян­ские юве­ли­ры при­зна­ют­ся в ми­ре луч­ши­ми. Более того, по разным оценкам, около 6-8% мировой ювелирной индустрии обеспечивают армянские ювелиры, что действительно дает большой повод для гордости.

Кстати, в свое время президент Всемирной ювелирной конфедерации Гаэтано Кавальери, будучи у нас в стране на специализированной конференции по теме «Перспективы развития армянского ювелирного производства», отметил, что у Армении есть огромный потенциал для того, чтобы занять одну из передовых позиций в мировой ювелирной индустрии. Особенно с учетом ее географического положения: «Она как бы связывает Азию с Европой, и, поверьте, это несет в себе серьезные возможности».

Учитывая столь широкие перспективы, в том числе и для экспорта, сфера алмазообработки и ювелирного дела признана правительством Армении в качестве одного из приоритетных направлений развития экономики. При этом по своему потенциалу местная сфера алмазообработки ничем не уступает ювелирной отрасли с ее сильными позициями. Достаточно сказать, что Армения еще с советских времен считалась одним из центров по обработке алмазов. В 1973 году в составе отечественного объединения «Сапфир» было открыто первое производство по обработке этих камней, а спустя три года основан первый завод «Шогакн», производственные мощности которого достигали порядка 140 тыс. каратов в год. В пору своего расцвета эта отрасль обеспечивала работой более 3 тыс. человек.

Именно благодаря сложившимся тогда традициям, сформированной школе огранки и профессиональному потенциалу, подавляющая часть компаний алмазообрабатывающей отрасли Армении и сегодня сконцентрирована в основном в Котайкской области. Особенно много таких компаний в небольшом городке Котайка – Нор-Ачине, который в свое время фактически был построен вокруг ограночного предприятия «Шогакн», ставшего, как было сказано выше, одним из пионеров в сфере алмазообработки СССР.

На руинах мирового кризиса

После развала Союза местная сфера алмазообработки продолжала развиваться динамичными темпами. Именно в эти годы в Армению вошли такие авторитетные компании, как «Tashe» и «RosyBlue», а 2000-й год ознаменовался приходом на армянский рынок одной из ведущих компаний в мире – «LevLevaevDiamonds». Развитию сферы во многом способствовала доступность первичного сырья благодаря квотам, которые были даны армянским компаниям до 2003 года в рамках армяно-российского межправительственного соглашения. Далее с 2007 года льготными условиями получения сырья пользовались лишь некоторые компания у нас в стране, что, впрочем, обеспечивало общий рост алмазообработки в Армении.

Однако эти темпы развития не шли ни в какое сравнение с теми показателями, которые были достигнуты в 2002-2003 гг., когда общий объем обработки алмазов в стране доходил до отметки в 370 тыс. каратов. В последующие годы показатели постепенно снижались, дойдя до своего минимума в 2009 года – 50 тыс. каратов. Ситуация усугубилась еще и перипетиями на местном валютном рынке, поскольку в 2008 году был зафиксирован самый низкий курс драма по отношению к доллару за предшествующие десять лет, который опустился до отметки в 306 драмов, что явно не способствовало увеличению экспорта. И все это совпало с мировым финансово-экономическим кризисом.

Впоследствии, по мере активизации на международном рынке плюс стабилизации курса отечественной валюты, сфера алмазообработки начала демонстрировать устойчивый рост. К тому же два года назад список армянских алмазогранильных предприятий Котайка пополнился еще одной компанией – ADM Diamonds, производственные помещения которой расположены в городе Абовян, на территории бывшего завода «Сириус». Правда, сама компания была основана еще в 2017 году. Однако в то время здесь было небольшое производство площадью примерно в 250 кв. метров. Затем инвесторы в разы расширили производство, вложив для этих целей порядка 3,5 млн долларов, что позволило увеличить производственные площадки до 3600 кв. метров. И если до этого здесь работало примерно 180 человек, то после официального запуска в рамках своей инвестиционной программы компания заявила об увеличении количества рабочих мест до 700 человек.

Примечательно то, что ADM Diamonds намеревалась нарастить также и объемы своего экспорта, доведя их в 2020 году до 100 млн долларов. Как уверяло в то время руководство компании, благодаря деятельности нового завода наша страна сумеет вернуть свои серьезные позиции в алмазообрабатывающей отрасли. Заявления эти были весьма амбициозными, если учесть, что к тому времени объемы производства и экспорта бриллиантов из Армении уже начали проявлять тенденцию к сокращению.

Экспорт вновь пошел в рост

Если провести сравнение по данным за первое полугодие последних четырех лет, то за шесть месяцев 2019 года объем экспорта бриллиантов из Армении сократился на 17,7% годовых, при том, что годом ранее тот же показатель упал на 8,2%. В то время из нашей страны было экспортировано 101,2 тыс. карат бриллиантов, таможенная стоимость которых сократилась на 33,5% годовых, опустившись до отметки в 28,5 млн долларов. Для сравнения, за первое полугодие 2018 года Армения экспортировала 122,9 тыс. карат бриллиантов общей стоимостью в 42,9 млн долларов.

Не лучше обстояли дела и в первом полугодии «коронавирусного» 2020 года, когда объем экспорта бриллиантов из Армении ускорил спад до 32,2% при снижении таможенной стоимости на 84,2%. Не менее ощутимо сократился и объем импорта алмазов – на 38,8% годовых (против 58,6%-го роста годом ранее), составив 254,9 тыс. карат необработанных алмазов, стоимостью в 33,3 млн долларов (с годовым спадом на 56,4%).

Примечательно то, что в первом полугодии текущего года Армения сумела в разы нарастить экспорт бриллиантов. Так, судя по опубликованным на днях данным Таможенной службы РА, объем экспорта бриллиантов из Армении вырос в 5,5 раз, составив 530,3 тыс. карат. Плюс, более чем в два раза увеличилась и таможенная стоимость бриллиантов, достигнув отметки в 36,5 млн долларов.

В отличие от аналогичного прошлогоднего периода, рост в этом году наблюдался и по линии импорта алмазного сырья, объемы которого увеличились на 58,7%, составив 407,2 тыс. карат. По линии импорта также был зафиксирован рост таможенной стоимости бриллиантов на 64,6% – до 54,7 млн долларов.

При этом основными рынками для сбыта обработанных алмазов из Армении по-прежнему выступают рынки России и ОАЭ, на долю которых в первом полугодии 2021 года пришлось соответственно 54,3% и 45,1% от общего объема нашего экспорта. Оставшееся незначительная часть пришлась на Бельгию, Гонконг, Беларусь, Израиль, Грузию.