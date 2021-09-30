Правительство одобрило законопроект «О государственном бюджете РА на 2022 год».

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Никол Пашинян при принятии проекта бюджета, подчеркнул, что Республика Армения стоит перед трудными вызовами, еще не преодолены экономические и социальные катастрофические последствия 44-дневной войны и эпидемии.

По словам премьер-министра, с проведением парламентских выборов в 2021 году внутриполитический кризис был преодолен, были созданы достаточно прочные основы для сплочения и стремления армянского народа обратиться к будущему.

«Программа деятельности правительства должна создать основу для мирного, устойчивого и инклюзивного развития Республики Армения в среднесрочной перспективе. Наши цели, выраженные в бюджете на 2022 год, а также в программе деятельности, амбициозны и реалистичны. Мы понимаем, что для их реализации необходимо не только экономическое вмешательство государства, но также социальные и культурные преобразования. В первую очередь, мы работаем над повышением эффективности системы государственного управления, трансформацией и развитием культуры труда. Самым важным, пожалуй, является культура планирования и реализации программ, несовершенство которой приводит к невыполнению капитальных вложений и, как следствие, к замедлению реализации поставленных государством целей, что тормозит экономический рост. В этом отношении важную роль играет развитие потенциала частного сектора. Правительство намерено продолжить политику стимулирования инвестиций в эту сферу, используя три основных инструмента: во-первых, прозрачность системы государственных закупок, во-вторых, увеличение объема тендеров, и в-третьих, законодательные нововведения, направленные на упрощение отношений с надежными компаниями».

По словам Никола Пашиняна, следующим важным вопросом является развитие аналитического потенциала, который позволит повысить эффективность затрат, инвестиций, адресности социальных программ, что является одним из важнейших вопросов. «В результате повысится уверенность граждан Республики Армения в том, что их налоги расходуются эффективно и целенаправленно. Ежедневно граждане Армении должны ощущать влияние мер, принимаемых государством. Важным компонентом этого является участие широкой общественности на различных этапах подготовки и исполнения бюджета, в направлении чего за последние три года было предпринято много шагов и большое внимание будет уделено и в ближайшем будущем». Пашинян представил три основных приоритета. Первый – реформа системы безопасности, второй – развитие инфраструктуры, третий – модернизация образования и науки.

«Мы будем уделять большое внимание обеспечению безопасности, без которой невозможно будет достичь долгосрочных целей развития. Подразумевается не только модернизация обороноспособности армии, но и создание благоприятной внешней среды вокруг Армении, последовательная реализация повестки открытия эры мирного развития для Армении, Арцаха и региона. В этом смысле важно открытие и развитие региональных экономических и транспортных инфраструктур, что качественно изменит содержание и структуру экономики Республики Армения, станет дополнительным импульсом для развития внутренней инфраструктуры, обеспечит долгосрочную инклюзивность, экономический рост, создание равных условий для граждан Армении, и значительно повысит привлекательность нашей страны для прямых иностранных инвестиций. В этом контексте развитие образования имеет ключевое значение для Армении. Поэтому доступ к образованию, реформа содержания инклюзивного развития – это наш долгосрочный приоритет. Наша цель – сделать образование человека образом жизни, это единственный способ стать конкурентоспособной нацией, личностью в современном мире. Технологическое развитие и развитие науки являются логическим продолжением этого процесса», – добавил Пашинян. По его словам, конечно, невозможно разрешить все вопросы, стоящие перед государством лишь одним бюджетом, правительство уже вводит новые формулы финансирования.

«Мы должны выйти из состояния – делать все и, по сути, ничего не делать, делать все по инерции. В бюджете на 2022 год мы стремились тщательно сбалансировать государственные приоритеты, обеспечивая при этом управление различными фискальными рисками. Мы ставим свои стратегические цели и приоритеты их реализации таким образом, чтобы реализация каждой из них создавала возможности для эффективной реализации других. Мы уверены, что программа правительства будет успешно реализована в целях обеспечения безопасности, благополучия и достойной жизни граждан Армении», – сказал премьер-министр.