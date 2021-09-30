Состоялось мероприятие, посвященное созданию Торговой палаты Аргентины в Армении.

Как передает «Арменпресс», в ходе мероприятия посол Аргентинской Республики в РА Мариано Вергара представил инициативу посольства Аргентины по созданию Торговой палаты Аргентины в Армении.

«Она будет не только мостом между деловыми кругами двух стран, но и инструментом поощрения инициатив малых и средних предприятий и привлечения молодых специалистов из обеих стран. Станет дополнительным способом поднять двустороннее торговое сотрудничество на новый уровень, укрепить и без того дружественные отношения между нашими народами», – сказал Мариано Вергара.

В своем выступлении посол подчеркнул, что возможности будут созданы в сферах торговли и технологий. Планируется развивать двусторонний туризм, содействовать культурной деятельности, сотрудничеству и обмену в области спорта.

Генеральный директор «Конверс Банка» Артур Акопян поздравил всех присутствующих с созданием Торговой палаты Аргентины в Армении. Она помжет наладить экономические связи с разными странами и стимулировать инвестиции на нынешнем этапе экономического развития Армении.

«Естественно, что палата будет играть свою уникальную роль в реализации двусторонних экономических инициатив. Мы более чем уверены, что армяно-аргентинские экономические связи имеют большие перспективы развития в сферах промышленности, торговли, информационных технологий, туризма, сельского хозяйства и управления человеческим капиталом. Торговая палата Аргентины берет на себя довольно интересное и ответственное обязательство установить связь между странами, находящимися на расстоянии в тысячи километров, стать мостом между армянскими и аргентинскими бизнесменами», – сказал Акопян.

Вложения, бизнес-проекты, благотворительные программы, осуществленные в Армении, аргентинским бизнесменом-благотворителем, национальным героем РА Эдуардо Эрнекяном он назвал знаковыми.

«Конверс Банк» – одна из первых компаний Армении с аргентинским капиталом, основным акционером которой является Эдуардо Эрнекян. Мы являемся частью большой семьи, в которую входят «Tierras de Armenia», «Caras Wines», «Международные аэропорты Армении». Их создание не только дало новое дыхание развитию различных отраслей экономики, но и в результате были созданы тысячи новых стабильных рабочих мест. «Конверс Банк, как финансовое учреждение, выражает готовность максимально поддерживать установление и развитие двусторонних отношений, предлагая широкий спектр финансовых инструментов и возможностей», – сказал генеральный директор банка.

Он также сообщил, что при их поддержке были начаты такие инициативы, как Дни аргентинского танго в Армении, создание в Брюсовском университете Аргентинского центра.

Мероприятие украсилось исполнением аргентинскими танцорами Пабло Мартинеса и Ирины Базлик аргентинского танго. Аргентинский дух обеспечил и струнный квартет Симфонического оркестра Театра оперы и балета.