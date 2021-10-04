В ходе раскопок, проводимых на административной территории общины Малый Веди Араратской области Армении, обнаружено колонное строение.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают из Министерства НОКС, уточняя, что сотрудники министерства посетили раскопки, чтобы на месте ознакомиться с находками и обсудить возможности их сохранения. Раскопки проводят археологи Института археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Армения.

По словам руководителя экспедиции М. Зардаряна, обнаруженное строение колонное, является постройкой исторической столицы Армении Арташата. Обнаружены основания 4-х колонн, остальное все еще находятся под землей.

По данным экспедиции, сооружение имеет несколько культурных слоев, восходящих к языческому периоду,: 1-2 века до нашей эры. После их полного изучения здесь можно будет создать музей и туристическую территорию.

Обсуждались определенные законом возможности сохранности памятника. В последующие 2 недели будет принято окончательное решение.

Историческая столица Арташат строилась в годы правления Арташеса I, в 189 – 188 гг. Она на 12 больших и 1 малом холмах, на одном из которых находится монастырский комплекс Хор Вирап. Археологические раскопки проводились еще в советское время, периодически продолжались и в годы Независимости. За это время были обнаружены остатки терм, их мозаичные полы, монеты, элементы различных сооружений, часть из которых изучена и передана музеям, остальное до сих пор изучается как местными, так и зарубежными специалистами.