Генрих Мхитарян внес весомый вклад в победу «Ромы» над «Эмполи» в матче 7 тура чемпионата итальянской серии «А» и превзошел показатель бывшего уже лидера римлян Эдина Джеко.

32-летний армянский полузащитник записал на свой счет гол и результативную передачу, способствовав победе своей команды со счетом 2:0. На 42-й минуте он ассистировал открывшему счет Лоренцо Пеллегрини, а в самом начале второго тайма и сам поразил ворота соперника. На последней минуте наставник «волков» Жозе Моуринью заменил Мхитаряна.

В текущем сезоне Генрих принял участие в 7 играх римского клуба, отметившись в них двумя меткими ударами и столькими же передачами, приведшими к голу. С момента дебюта в итальянской команде, 15 сентября 2019 года, он принял участие в 96 матчах своего клуба в рамках разных соревнований, став в них автором 31 гола, 24 из которых были зафиксированы в матчах первенства серии «А». При этом в чемпионате Италии он провел 65 встреч. По результативности наш футболист опередил ныне играющего за «Интер» экс-одноклубника Джеко. Босниец за два последних года выступлений в «Роме» отметился 22 голами. Отметим, что предыдущий гол Мхитаряна в «Роме» датируется 22 августа нынешнего года. Забит он был в ворота «Фиорентины». А 8 сентября полузащитник голом в ворота Лихтенштейна отметил свое возвращение в национальную сборную Армении.

После отчетной встречи Генрих в интервью клубному сайту, в частности, отметил: «Мы показали почти идеальную игру, поскольку хотели победить и удержаться наверху турнирной таблицы. Я особо не беспокоился за затянувшийся безголевой период в «Роме»: знал, что он скоро кончится. И все же, я ждал этого момента. Хочу поблагодарить товарищей по команде за поддержку и поздравить всех с этой победой. Что касается того, что я превзошел Джеко, то, конечно же, доволен таким результатом, но важнее всего то, что наша команда продолжает побеждать и преследовать цели, поставленные перед нами в этом сезоне».

После 7 туров «Рома» с 15 очками идет на 4 месте, уступая «Наполи» (21), «Милану» (19) и «Интеру» (17). Следующий матч в чемпионате команда проведет только 17 октября – на выезде с «Ювентусом». До этого Генрих будет в распоряжении армянской сборной, которая готовится к важнейшим матчам отборочного турнира чемпионата мира. 8 и 11 октября наша дружина в гостях сыграет с Исландией и Румынией. За 4 тура до завершения турнира сборная Армении с 11 очками занимает второе место в группе «J», уступая 4 очка немцам.