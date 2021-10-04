Президент Азербайджана Ильхам Алиев, возведший арменофобию в ранг государственной политики, подобно самому плохому школьнику, пытается взвалить свою вину на Армению.

Даже рождение в приличной семье не удерживает этого человека от безответственных заявлений, распространения клеветы, разжигания вражды.

Если подобное поведение обычного человека опасно для окружающих, то для главы государства взваливание собственных грехов на другое государство тем более опасно, чревато крайне ужасными последствиями.

После прошлогодней войны, спровоцированной турко-азербайджанским тандемом, арменофобская политика Алиева проявляется особенно наглядно. Всего один пример. Само существование в Баку так называемого парка военных трофеев уже является проявлением фашизма.

В своей стране этот человек вырастил несколько поколений, ненавидящих армян, и гордится этим. Свидетельством тому – агрессивное поведение азербайджанской девчушки в пресловутом парке, варварское убийство армянского офицера Гургена Маргаряна в Будапеште и последующая героизация убийцы, пытки пленных армян во время и по окончании войны, обезглавливание армян и распространение ужасающих видеоматериалов в интернете…

Что еще нужно, чтобы квалифицировать поведение этого человека как фашизм. Не то же самое делали в годы Второй Мировой войны фашисты на оккупированных территориях? Впрочем, справедливости ради, нужно отметить: истории неизвестны факты обезглавливания нацистами пленных, хотя взамен известны миллионы других ужасных фактов.

Одним из последних проявлений фашистской, арменофобской политики Алиева служит, пожалуй, известное послание к так называемому дню памяти.

Разглагольствующий о заключении мирного договора с Арменией, Алиев называет нас, армян, фашистами, и ему кажется, что тем самым сам очищается от этой коричневой чумы. Это его выступление – неприкрытый призыв к мусульманам мира выступить в религиозный поход против христианских армян.

И с этим призывом выступает глава государства – члена ряда международных структур, подписанта международных конвенций. О каком мире можно говорить после того, как президент Азербайджана, пренебрегая мнением мирового сообщества, от разжигания этнической вражды перешел к разжиганию вражды религиозной.

Карабахское движение изначально не имело ничего общего с религиозной рознью. Это было национально-освободительное движение, в начале развала СССР Нагорно-Карабахская Автономная Область, согласно Конституции СССР заявила, что не считает себя отныне в составе Азербайджана, и боролась за независимость. Право наций на самоопределение никто не отменял, и все заинтересованные стороны прекрасно знают, что именно этим положением международного права воспользовались армяне.

И ныне, когда Минская группа ОБСЕ четко заявляет, что итоги прошлогодней войны абсолютно не разрешают проблему, не определен вопрос статуса Нагорного Карабаха, Алиев своими агрессивными заявлениями пытается оттеснить на второй план международную норму права наций на самоопределение. Он напрямую прибегает к разжиганию религиозной вражды: якобы армяне осквернили мусульман, и он уверен, что «мусульмане мира дадут армянам достойный ответ».

Что еще нужно было предпринять, чтобы разжечь религиозную вражду?

Ни одна международная структура не отреагировала пока на это фашистское заявление Алиева. Можно предполагать, что просто пренебрегли, расценив как очередную истерию президента Азербайджана.

«В послании президента Азербайджана от 27 сентября к этнической ненависти прибавилась и религиозная», – метко заметил Защитник прав человека Армении Арман Татоян, добавив, что выступления Алиева наглядно доказывают: в действительности именно он распространяет фашистскую идеологию, он разжигает религиозную ненависть к христианам.

«Я, как Защитник прав человека Армении, однозначно с уверенностью заверяю мировое сообщество, что ни одна власть или правительство Республики Армения никогда не проводили политику покровительства ненависти или вражды в отношении азербайджанского народа. В отношении других конфессий, в том числе ислама, всегда велась политика толерантности и уважения, начиная со школьных программ», – написал господин Татоян, добавив, что речи и послания Алиева генерируют ненависть ко всему армянскому народа, населению Армении и Арцаха, достигая фашизма.

Кстати, аппарат ЗПЧ Армении и на этот раз выделил фрагменты послания президента Азербайджана, содержащие призывы к этнической и религиозной вражде. Документ на армянском и английском языках разослан международным структурам, законодательным и исполнительным властям Армении, в правоохранительные органы.

Омбудсмен Армении заметил также наличие четкой причинно-следственной связи между заявлениями Алиева и пытками, которым подвергают азербайджанские военнослужащие армянских пленных военнослужащих и гражданских лиц, варварством в отношении армянских населенных пунктов и армянских церквей, грубым попранием прав населения приграничных регионов Армении, куда вторглись азербайджанские военные 12 мая 2021 года.

Одним словом, арменофобия и локальный геноцид в отношении армян в Азербайджане поощряется на государственном уровне.

Что касается заявления Алиева о том, что армяне, якобы, осквернили мусульманские мечети – это абсолютная ложь. И сегодня в самом сердце Еревана функционирует мусульманская мечеть, армянскую же церковь Св. Григор Просветителя в Баку азербайджанцы давно осквернили.

Конечно, все упирается в специфику национального менталитета – тут уж ничего не попишешь.