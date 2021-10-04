Продолжается официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна в Литовскую Республику.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра РА, он встретился со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен.

Собеседники отметили значение развития и укрепления сотрудничества между парламентами двух стран как в рамках двусторонних отношений, так и в рамках международных организаций. Никол Пашинян и Виктория Чимилите-Нильсен подчеркнули важность межпарламентских связей, которые могут способствовать укреплению дружеских связей между двумя странами и обмену опытом в совершенствовании правового поля.

Стороны коснулись демократических реформ, проводимых в Армении во всех сферах и сотрудничества в целях их эффективности.

Спикер Сейма Литвы отметила, что ее страна готова к тесному сотрудничеству в рамках программы ЕС Восточного партнерства.

В завершение встречи Никол Пашинян сделал запись в Книге почетных гостей Сейма. Затем осмотрел материалы, представленные на выставке публикаций литовской прессы, касающиеся истории армянского народа конца XIX – начала XX веков. Выставка посвящена 30-летию армяно-литовских отношений.