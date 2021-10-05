Новая законодательная инициатива в Армении предусматривает налогообложение электронных услуг, предоставляемых организациями-нерезидентами, налогом на добавленную стоимость.

Как передает «Арменпресс», проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения на заседании НС представил председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян.

«В рамках этого проекта мы вводим налогообложение на электронные услуги, предоставляемые компанией-нерезидентом, организацией-нерезидентом, не имеющими в Армении постоянного представительства», – сказал Бадасян.

Этим проектом правительство регулирует три основных вопроса. Определяется понятие электронных услуг, определяется организация оказания услуг в Республике Армения, или нет.

Согласно проекту, под оказанием услуг электронными средствами подразумевается оказание услуг через информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе Интернет, предоставление которого невозможно без использования информационных технологий, перечень которых будет определен правительством.

«Речь не о товарах, которые покупаются в электронном виде и доставляются физически. Речь идет исключительно о таких электронных услугах, которые могут быть предоставлены только через телекоммуникационную сеть Интернет», – сказал Бадасян.

Такие услуги включают, например, информационные и телекоммуникационные услуги, в том числе услуги интернет-рекламы, а также предоставление рекламных платформ, услуги интернет-образования, платные услуги электронных книг, услуги просмотра фильмов и физические услуги на базе Facebook. Во всех этих случаях крупные компании-нерезиденты будут рассчитывать и платить налог на добавленную стоимость.