С учетом результатов отдельных упражнений ровно 40 медалей разного достоинства завоевали посланцы нашей страны на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и спортсменов до 23 лет в Финляндии.

Сборная Армении уверенно первенствовала в медальном зачете соревнований представителей сильного пола, а сразу трое армянских штангистов оказались в четверке лучших участников первенства старше 23 лет.

Чемпионами среди юниоров по результатам общего зачета стали Гарник Чолакян, Гор Саакян и Карен Маргарян, а в старшей возрастной категории – Рафик Арутюнян, Карен Авагян, Арсен Мартиросян и Вараздат Лалаян, а Ара Аганян занял 2 место. Сурен Григорян и Гарик Карапетян стали серебряными призерами среди юниоров, а в активе Геворга Гахраманяна и Петроса Петросяна «бронза».

Среди юниорок чемпионскими выступлениями отметились Лианна Гюрджян и Маргарита Аракелян, а Милена Хачатрян стала бронзовым призером. При этом Вараздат Лалаян установил три континентальных рекорда своей возрастной категории: в рывке – 206 кг, в толчке – 241, а в сумме двоеборья – 447 кг.

В общей сложности армянские юниоры добыли 8 золотых, по 5 серебряных и бронзовых, а спортсмены до 23 лет – 12 золотых и 2 серебряные медали. Это лучший результат в чемпионатах обеих возрастных категорий. А вот в командном зачете, в котором учитываются результаты всех представителей данной страны, сборные нашей страны среди юниоров и атлетов не старше 23 лет заняли 3 места, пропустив вперед Россию и Украину.

В старшей возрастной категории первое место по коэффициенту Синклера (методика, позволяющая сравнивать результаты тяжелоатлетов разных весовых категорий) занял Вараздат Лалаян, Рафик Арутюнян обосновался на 3, Карен Авагян – 4, Арсен Мартиросян – 9, Ара Аганян – 16, Армен Григорян – 23 горизонтали. Арутюнян (81 кг) завоевал 2 золотые, Авагян (89 кг) – 3 золотые, Аганян (96 кг) – 1 золотую, 2 серебряные, Мартиросяна (109 кг) – 3 золотые, Лалаян (свыше 109 кг) – 3 золотые медали.

В той же таблице, но уже юниоров Гор Саакян отмечен на 5, Карен Маргарян – 8, Гарик Карапетян – 9, Сурен Григорян – 12, Геворг Гахраманян – 15, Петрос Петросян – 24, Гарник Чолакян – 51 месте. Чолакян (55 кг) отметился 2 золотыми и 1 бронзовой, Саакян (67 кг) – 3 золотыми, Маргарян (81 кг) – 2 золотыми, 1 серебряной, Гахраманян (89 кг) – 1 золотой, 1 бронзовой, Карапетян (96 кг) – 2 серебряными, Петросян (102 кг) – 3 бронзовыми наградами.

В командном зачете команда юниорок Армения заняла 8 место среди 27 сборных, а в турнире спортсменок до 23 лет показала 28 результат. В таблице Синклера чемпионата юниорок Милена Хачатрян числится на 15, Лианна Гюрджян – 24, Маргарита Аракелян – 45 месте среди 86 спортсменок. В активе Гюрджян (81 кг) 2 золотые, 1 серебряная, Аракелян (87 кг) – 2 золотые, а Хачатрян (76 кг) – 3 бронзовые медали. В медальном зачете сборная наших юниорок с 4 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми наградами заняла 4 место, уступив только командам России, Украины и Италии.