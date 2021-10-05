5 октября Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, отбыл в Рим для участия в межцерковной молитве «Люди как братья» . Будущее страны: религии и культуры в диалоге», организованной общиной Сант-Эджидио.

«Его Святейшество на межцерковной молитвенной церемонии выступит с речью, он прочтет проповедь. В рамках визита Католикос всех армян встретится с Его Святейшеством Папой Франциском», – как передает «Арменпресс», об этом сообщили из Информационного центра Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Отмечается, что в делегации Его Святейшества Папский делегат Западной Европы, официальный представитель Первопрестольного Святого Эчмиадзина в Ватикане архиепископ Хажак Парсамян, епископ Мушег Бабаян, Защитник прав человека РА Арман Татоян, директор функционирующего в Первопрестольном Святом Эчмиадзине Центра пропаганды и Офиса по сохранению духовно-культурного наследия Арцаха вардапет Гарегин Амбарцумян, жезлоносец Верховного патриарха архиепископ Арам Атешян и иеромонах Анания Цатурян.