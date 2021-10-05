Председатель Антикоррупционного комитета Армении Сасун Хачатрян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Республике Армения Линн Трейсии с руководителем программы реформ уголовного правосудия Кристиной Афоян.

Как передает «Арменпресс», поздравив Сасуна Хачатряна со вступлением на должность председателя Антикоррупционного комитета, посол США отметила, что борьба с коррупцией – это область, в которой сотрудничество между Арменией и США является тесным и постоянным, и сейчас Соединенные Штаты готовы работать с недавно созданной структурой для углубления этого сотрудничества

Касаясь предстоящей деятельности Антикоррупционного комитета и задач, стоящих перед этой структурой, Сасун Хачатрян выделил четыре основных компонента, при наличии которых в борьбе с коррупцией можно будет добиться ощутимых результатов. По словам Сасуна Хачатряна, это воля, трудолюбие, профессиональные знания и материально-техническая база. Председатель Антикоррупционного комитета подчеркнул необходимость усилий, особенно в отношении последних двух компонентов, чему в значительной степени будет способствовать изучение передового американского опыта. Хачатрян признал положительный опыт США в сфере международной правовой помощи.

Что касается повышения профессиональных знаний следователей, то, по словам Линн Трейси, в этом направлении уже намечаются различные программы обучения, направленные на наращивание потенциала. В этом контексте, касаясь расследования коррупционных преступлений, в частности, дел об отмывании денег и незаконном обогащении, Сасун Хачатрян подчеркнул необходимость представления более успешных дел на обучающих курсах.

В конце встречи стороны отметили важность расширения сотрудничества и повышения эффективности в рамках борьбы с коррупцией.