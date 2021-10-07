Министерство высокотехнологичной промышленности Армении и Союз предприятий передовых технологий (СППТ) с 27 октября по 3 ноября впервые вместе проведут мероприятие DigiWeek 2021, которое пройдет в Ереване и Гюмри.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает министерство ВТП, отмечая, что в рамках мероприятия DigiWeek соберутся ведущие специалисты и политики в области технологий, чтобы обсудить возможности инвестиций и продвижения в области технологий, объединиться и сотрудничать.

«В Армению приедут или примут участие в режиме онлайн представители министерств, различных государств, координирующих эту сферу и международных компаний. Это станет глобальным событием, в центре которого будет Армения. На разных площадках будут обсуждаться наиболее важные вопросы сферы и пути их решений», – представил замминистра Давид Саакян.

Он отметил, что министерство ВТП РА отвечает за создание и развитие экосистемы высокотехнологичных стартапов, поэтому такие мероприятия, как DigiWeek 2021, очень важны, поскольку они дают возможность определить потенциал армянских технологических компаний и направить их на путь к успеху. Сделать армянский продукт, услуги и бренды известными во всем мире.

Исполнительный директор Союза предприятий передовых технологий Раффи Касарджян добавил, что одним из важнейших стратегических направлений СППТ является позиционирование Армении на мировой технологической платформе как развивающейся страны, страны технологий.

Он также сообщил, что за последние 1,5-2 года компании, имеющие армянских руководителей и ведущие деятельность в Армении, привлекли инвестиции в размере более 2 млрд. долларов. Общая стоимость этих компаний составляет более 12 миллиардов долларов.

«Это беспрецедентный успех для технологического сектора Армении. Мы очень рады, что эти компании в различных форматах будут участвовать в мероприятиях DigiWeek и Digitec», – сказал исполнительный директор СППТ.

В рамках DigiWeek Армения 2021 года ежегодное мероприятие Digitec Expo пройдет уже в 16-й раз. В этом году Digitec Expo станет самым большим, в нем примут участие более 100 компаний, которые представят свои продукты и услуги в более чем 60 павильонах. Выставочная площадь Спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна составляет более 1 400 кв/м.

Отмечается, что в этом году впервые состоится Digi Tech Summit, в котором примут участие руководители международных компаний, государственные деятели, известные ученые из разных стран мира. Будет обсужден ряд вопросов, стоящих перед технологической отраслью. Digi Tech Summit в этом году пройдет под названием «Как преуспеть в постковидном мире». Со вступительным словом выступит соучредитель и председатель Совета директоров компании «Moderna» Нубар Афеян.