Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Дня рождения направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в поздравительном послании, в частности, говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович! Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим Днем рождения!

Богатый опыт государственно-политической деятельности, направленной на реализацию целей в интересах развития Российской Федерации, а также Ваши последовательные усилия, направленные на дальнейшее укрепление роли страны на мировой арене, заслужили достойное уважение и дома и за рубежом.

Ваш личный вклад в укрепление союзнических отношений России и Армении неоспорим. Мы благодарны за Ваши усилия по установлению прочного и стабильного мира на Южном Кавказе.

Искренне ценю наше взаимопонимание и доверительные отношения.

Уважаемый Владимир Владимирович! Желаю Вам здоровья, счастья и новых успехов на Вашей ответственной должности!»