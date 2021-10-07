Судя по московской пресс-конференции глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Хосейна Амир-Абдоллахиана, Москва и Тегеран не сошлись во взглядах на ситуацию на Южном Кавказе. Россию больше интересовало будущее ядерной сделки, Иран же акцентировал вопрос о ситуации, возникшей на его границах в связи с провокациями Турции и Азербайджана и появлением в регионе внерегиональных сил, в частности, Израиля.

«У нас есть серьезная обеспокоенность по поводу присутствия террористов и сионистов в этом регионе»,— сказал Хосейн Амир-Абдоллахиан. Назвав провокационными военные учения, которые проводит Баку с участием иностранных государств, он подчеркнул, что Тегеран не потерпит «изменения карты на Кавказе».

В интервью российским СМИ глава МИД Ирана заявил, что может посетить Ереван и Баку в качестве жеста добрососедства. По его словам, развитие отношений с соседними странами является одним из главных приоритетов нового правительства Ирана. “Азербайджан и Армения – наши хорошие соседи, и мы не можем работать с кем-то одним из них против другого. Наша внешняя политика сбалансирована. Два дня назад мой коллега – глава МИД Армении приезжал в Тегеран. Хорошо бы, чтобы и у нашего азербайджанского коллеги была возможность тоже посетить Иран”, – сказал Хосейн Амир-Абдоллахиян, подчеркнув, что посетит столицы Армении и Азербайджана, как только представится такая возможность.

Между тем, ситуация на ирано-азербайджанской и ирано-турецкой границах пока остается напряженной. Турция и Азербайджан, завершив очередные учения вместе с Пакистаном, продолжают бряцать оружием на совместных учениях в Нахиджеване. Более того, Турция закрыла 4 пограничных перехода с Ираном. После запрета Тегерана на военные полеты в Нахиджеван через воздушное пространство Ирана было объявлено, что многие иранские грузовики остановлены на границе с Турцией.

Кстати, Иран закрыл свое воздушное пространство для военных полетов в Нахиджеван после того, как указом президента Азербайджана Ильхама Алиева была закрыта миссия представителя духовного лидера Исламской Республики в Азербайджане, которую возглавляет Али Акбар Оджагнеджад. По не которым сообщениям, он уже покинул Азербайджан.

Более того, газета Israel Hayom сообщает, что силы безопасности Азербайджана начали широкомасштабную операцию против «проиранских элементов» в стране. По данным источников газеты, операция включает аресты активистов, которые пытались продвигать в Азербайджане позицию верховного руководителя Ирана аятоллы Сейида Али Хаменеи.

Со ссылкой на анонимного официального представителя Израиля, издание сообщает о планах Азербайджана приобрести израильскую систему противоракетной обороны дальнего действия Arrow 3 («Стрела-3»), каждая ракета-перехватчик которой стоит $2,2 млн. Отметим, что, по данным SIPRI, на Израиль, который является вторым по величине импортером азербайджанской нефти, приходится около 60% импорта оружия Азербайджаном.

The Jerusalem Post со ссылкой на свои источники сообщает, что делегация сотрудников служб безопасности еврейского государства направилась в Азербайджан, «чтобы дать совет и выразить поддержку правительству Азербайджана на фоне продолжающегося роста напряженности в отношениях с Ираном». «Израиль заверил Азербайджан в том, что еврейское государство будет его поддерживать и предоставит всю возможную помощь, включая участие технически и с воздуха в отражении любого нападения Ирана на своего северного соседа», – сообщает источник.

Иран со своей стороны не только отвечает наращиванием собственных вооруженных сил и проведением учений на границах с Азербайджаном и Турцией, но и решимостью противостоять планам Анкары и Баку по реализации проекта так называемого “Зангезурского коридора”. Министр дорог и городского развития Ростам Гасеми написал в Твиттере: “Благодаря особой миссии, предоставленной заместителям министерства, проблема маршрута из Нордуз в Армению и Кавказского коридора будет решена, и вскоре транзитная карта этого региона будет полностью изменена. Провокаторы должны знать, что для нас нет закрытых дорог, но сломанные ими мосты никто не отремонтирует».

Напомним, что после того, как Азербайджан начал чинить препятствия прохождению иранских грузовиков в Армению и арестовал двух иранских водителей, заместитель министра дорог и городского развития Ирана, исполнительный директор Организации по развитию транспортной инфраструктуры Хейролла Хадами посетил Армению с целью ознакомления со строительством альтернативной дороги в Татеве

«Армения приступила к строительству альтернативной дороги в Татеве. Мы ведем переговоры с армянской стороной, чтобы грузовые и пассажирские перевозки по этой дороге нормализовались как можно скорее. Межгосударственная дорога Иран-Армения имеет стратегическое значение для Ирана. Мы готовы оказать Армении поддержку в строительстве новой дороги. Иран готов предоставить Армении свои инженерно-технические возможности.

Армения строит также дорогу Север-Юг, которая начинается от иранской границы и доходит до границы с Грузией. Насколько я знаю, в северной части проделана большая работа. Надеюсь, работы в скором времени начнутся и в южной части. Мы готовы сотрудничать с Арменией также в этом направлении. Иран имеет большой опыт в сфере дорожного строительства, наши подрядчики готовы предоставить Армении этот опыт», – подчеркнул замминистра в интервью «Pars Today».