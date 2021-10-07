Национальная сборная Армении по футболу возобновляет выступления в отборочном турнире чемпионата мира. В ближайшие четыре дня наша дружина проведет два чрезвычайно важных матча, результаты которых могут предопределить ее судьбу в борьбе за выход в финальную стадию мирового первенства. Для того, чтобы остаться на плаву, подопечным Хоакина Капарроса необходимо добыть минимум 4 очка, а в идеале – все 6.

Решающую серию игр главная команда нашей страны начнет в Рейкьявике, где 8 октября встретится со сборной Исландии. Через три дня после этого армянский десант высадится в Бухаресте для проведения, возможно, одного из решающих матчей текущего турнира. К этому своеобразному испытанию на прочность отечественная сборная подходит с новичками, что уже внушает оптимизм и придает дополнительную интригу ближайшим поединкам. С другой стороны, удручает потеря двух важных игроков, которые не смогут помочь команде из-за травм. Ситуация, что и сказать, напряженная. Сумеем, прорвемся ли? Ждать осталось недолго. Пока же попробуем разобраться с шансами родной сборной в этих играх.

Для начала пройдемся по списку футболистов, приглашенных Капарросом на подготовку к грядущим встречам. Сравнительно слабое впечатление производит линия обороны, и без того давшая серьезный сбой в сентябрьских матчах с Германией и Лихтенштейном, в которых наша команда пропустила 7 мячей. Теперь же ситуация усугубилась отсутствием выступающего за «Силькеборг» Андре Чалишира, получившего травму в матче 11 тура датской суперлиги с «Норшелланном». По предварительной информации, на его восстановление понадобятся 2-4 недели, а это означает, что при худшем сценарии он, скорее всего, не примкнет к сборной и в ноябре. Потеря Чалишира существенна еще и потому, что, будучи воспитанником шведского футбола, он прекрасно знаком с нюансами игры северных команд и мог быть особенно полезным в противостоянии с Исландией. А еще пригодилась бы его способность играть как в центре обороны, так и на позиции крайнего защитника. Кстати, он не причастен к разгрому от Германии (0:6), поскольку не принимал участия в той игре. А вот в пропущенном голе от Лихтенштейна есть и его вина, так как мяч был забит из его с Арояном зоны ответственности.

Ощутимым будет и отсутствие универсального Оганеса Амбарцумяна, способного помочь защитникам, придать мобильность полузащите, а при возможности удачно подключиться к атаке. Он получил травму в игре с Германией и не вызван на нынешний сбор.

Проблемы в обороне можно отчасти компенсировать усилением полузащиты и нападения. Благо в этих звеньях у Капарроса есть выбор и довольно неплохой. Тем более с появлением в сборной представителя латиноамериканского футбола Лукаса Селараяна – довольно подвижного и техничного игрока, способного поразить ворота мощным ударом с дальней дистанции. Этот навык может быть особенно полезным при реализации стандартов и игре с соперником, обороняющимся большими силами. Не секрет, что сборная Армении сталкивается с серьезными проблемами при попытке взломать эшелонированную оборону соперника. Остается только, чтобы новичок поскорее нашел общий язык с партнерами и освоился в новой среде.

Вместе с тем удивляет отсутствие в числе приглашенных игроков Жирайра Шагояна и Ваана Бичахчяна – довольно креативных футболистов, способных в случае необходимости придать свежий импульс наступательным действиям и расширить рамки тактических решений. Впрочем, тренерам виднее. У них, наверно, были веские причины для того, чтобы на этот раз не полагаться на этих ребят. Тем более, что находящиеся в их распоряжении спортсмены тоже предоставляют довольно широкие возможности для маневров.

Впервые в сборную Армении приглашены вратарь Станислав Бучнев и защитник Жирайр Маргарян, которые вряд ли появятся в стартовом составе, но в зависимости от ситуации вполне могут выйти на замену. А вот и полный список приглашенных игроков: вратари Давид Юрченко («Алашкерт»), Анатолий Айвазов («Урарту») и Станислав Бучнев («Пюник»); защитники Вараздат Ароян («Кадис», Испания), Андре Чалишир («Силькеборг», Дания), Камо Оганесян («Кайрат», Казахстан), Жорди Жоао Монро Арарат («Ноа»), Давид Тертерян («Арарат-Армения»), Жирайр Маргарян и Грайр Мкоян (оба – «Арарат»), Тарон Восканян («Алашкерт»); полузащитники Генрих Мхитарян («Рома», Италия), Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Тигран Барсегян («Астана», Казахстан), Хорен Байрамян («Ростов», Россия), Соломон Удо («Атырау», Казахстан), Эрик Варданян («Пюник»), Артак Григорян («Алашкерт»), Карен Мурадян и Артем Аванесян (оба – «Арарат-Армения»), Алик Аракелян («Арарат»); нападающие Саркис Адамян («Хоффенхайм», Германия), Лукас Селараян («Коламбус Крю», США), Ишхан Гелоян («Балтика», Россия), Александр Карапетян («Ноа»).

Не секрет, что любая команда играет настолько, насколько позволяет соперник. Весной этого года мы на своем поле обыграли исландцев (2:0) и румын (3:2), которые наверняка жаждут реванша. Именно эмоциональный настрой будет определяющим в действиях футболистов сборной Исландии, практически потерявших шансы на участие в мундиале. Важно и то, что в нынешнем отборочном цикле северяне еще не побеждали на своем поле и наверняка постараются восполнить этот пробел. В нынешнем состоянии команды сделать это будет крайне сложно. Остальное зависит от того, насколько грамотно и целенаправленно сыграет сборная Армении.

А вот с румынами придется чрезвычайно трудно. Мало того, что они произвели сильное впечатление в Ереване и, безусловно, не забыли обидное поражение в результате пропущенного на предпоследней минуте гола с пенальти, так еще и отстают всего на очко от занимающей второе место в группе Армении. Правда, трудно сказать, насколько изменится ситуация к 11 октября и в каком состоянии подойдут к очному поединку сборные Румынии и Армении. Подопечные Мирела Рэдоя 8 октября сыграют на выезде с Германией, победившей в трех последних матчах Лихтенштейн, Армению и Исландию с общим счетом 12:0. Есть все предпосылки полагать, что «бундестим» постарается развить успех и окончательно подтвердить статус лидера подгруппы. 28 марта этого года немцы в гостях одолели Румынию со счетом 1:0.

Впрочем, румыны вполне в состоянии и повторить сенсацию Северной Македонии, победив на выезде грозную Германии. В таком случае турнирная ситуация в нашей группе накалится до предела. А вообще идеальным для нас будет вариант, при котором 8 октября Германия и Армения выиграют свои матчи. В таком случае преимущество нашей команды над румынами вырастит до 4 очков и в Бухаресте армянскую сборную вполне устроит ничья. Но затем еще одним неофициальным финалом станет ноябрьский домашний поединок нашей команды с Северной Македонией, которую также нельзя сбрасывать со счетов. В октябре балканской команде предстоят встречи с Лихтенштейном и Германией. Даже при победе над первой из названных команд и поражении от второй македонцы 11 ноября приедут в Ереван отнюдь не в качестве туристов.

Словом, вырисовывается довольно интересный расклад, при котором Армения вполне может финишировать на втором месте и впервые в истории постараться в стыковых матчах пробиться на чемпионат мира по футболу. Для достижения вожделенной цели нашим игрокам и тренерам придется прыгнуть выше головы. Остается чуть-чуть поднажать.

Пока же напомним ситуацию, сложившуюся в группе «J» за 4 тура до финиша: Германия – 15, Армения – 11, Румыния – 10, Северная Македония – 9, Исландия – 4, Лихтенштейн – 1 очко.