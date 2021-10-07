7 октября премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как передает «Арменпресс», в распространенном правительством сообщении говорится, что премьер-министр поздравил президента Российской Федерации с Днем рождения, пожелал ему здоровья, неиссякаемой энергии для реализации всех программ и поставленных целей на высоком посту главы государства.

Никол Пашинян подчеркнул, что Армения, армянский народ высоко ценят усилия президента России Владимира Путина, его исключительную роль в поддержании мира и стабильности в регионе, и выразил признательность за внимание, уделяемое Армении.

Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Армении за теплые поздравления и подчеркнул, что Россия придает большое значение тесному сотрудничеству со стратегическим союзником Арменией.

В сообщении отмечается, что собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-российских отношений, ситуацию в регионе и происходящие развития.