Повестка переговоров в Москве между главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдуллахианом была насыщена вопросами, связанными с потрясениями на Южном Кавказе. Международное сообщество наблюдает за развитием событий, в основном, подтвердит ли Исламская Республика Иран свое участие в многостороннем диалоге о возобновлении «ядерной сделки». Однако в последние дни Иран ясно показал, что его больше беспокоит поведение Азербайджана и его международных партнеров.

Перед встречей с Лавровым Абдуллахиан заявил, что на переговорах в Москве активно будет обсуждаться ситуация на Южном Кавказе. На встрече глава МИД Исламской Республики дал понять, что его страну беспокоят перспективы геополитических изменений и вообще «изменений на карте». Под последней фразой Абдуллахиан явно подразумевал передачу части территории Нагорного Карабаха под контроль Баку в результате ноябрьского заявления, подписанного руководителями России, Армении и Азербайджана. В результате азербайджанские силы вторглись в Сюникский район, контролируют некоторые участки дороги Капан-Горис и ввели там налоговые сборы.

Тегеран утверждает, что Баку в последнее время активизировал связи с Израилем, практически предоставив им возможность разместить их силы на своей территории. Свои недавние военные учения в приграничных районах, обеспокоившие Азербайджан, Иран объясняет «сионистской угрозой». Израиль отрицает обвинения. 5 октября посол Израиля в РФ Александр Бен Цви назвал подобные заявления «большой глупостью».

По окончании переговоров в Москве Лавров отметил, что российская сторона не приветствует рост военной активности и провокационные учения. Москва выдвинула очередной план урегулирования разногласий между Баку и Тегераном. «Мы обсудили инициативу по созданию формата «3 + 3» трех закавказских стран и трех их основных соседей – России, Ирана и Турции», – заявил глава МИД России в Москве. По его словам, иранцы одобрили эту идею. Подобное отношение наблюдается и в Азербайджане и Турции. “Мы работаем с нашими армянскими партнерами”, – сказал министр, добавив, что такой консультационный механизм поможет «ускорить развитие региона», где ситуация давно застопорилась из-за продолжающихся конфликтов.

Визит Абдуллахиана не внес определенности, когда возобновятся переговоры с международными посредниками о возобновлении иранской «ядерной сделки». Вашингтон, который в последние месяцы, как сообщается, был готов пойти на некоторые уступки, чтобы добиться возобновления переговоров в Вене, ожидает, что и Тегеран предпримет соответствующие действия. «В ближайшем будущем мы определимся со сроками возвращения к переговорам»,- уклончиво ответил иранский министр, добавив, что его страна должна убедиться в серьезности намерений американцев. Например, по вопросу «готовы ли они разблокировать активы Ирана на сумму 10 миллиардов долларов в иностранных банках?».

Яхья Рахин Сафави, бывший командир Корпуса стражей исламской революции, предупредил, что Вооруженные силы Ирана будут бороться с антииранскими террористическими группировками в любой соседней стране, которая принимает и вооружает их. Его заявление прозвучало через несколько недель после удара Ирана возле границы с иракским Курдистаном. «Мы предупреждаем, что будем иметь дело с контрреволюционными группами в любой стране, граничащей с нами, в любом месте, где власти размещают их, предоставляют объекты и оружие», – слова генерал-майора Сафави, главного военного советника Али Хаменеи, лидера Исламской Республики Иран приводит «Press Tv».

Ситуация настолько осложнилась, что Турция намерена перебросить в Азербайджан российские зенитно-ракетные комплексы С-400, а также американские истребители F-16. При этом отмечается, что Анкара сделает это, не сообщая российской стороне о том, что она нарушает договоренности. Таким образом, она поможет Азербайджану в возможной войне против Ирана, но не потеряет системы ПВО, потому что сегодня Азербайджан фактически находится под полным контролем Турции. Пойдет на пользу и позиция американского руководства, оценивающего свой шаг как попытку избавиться от российского оружия …

После серьезных разногласий между Анкарой и Москвой по Сирии Турция публично обвинила Россию в оккупации Крыма. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об оккупации Крыма после неудачных турецко-российских переговоров и бомбардировок турецких позиций в Идлибе и террористов при Анкаре. По словам Чавушоглу, присоединение Крымского полуострова к России незаконно и фактически является оккупацией. В связи с этим Турция не намерена признавать полуостров в составе России.

«Турция и Россия имеют разные позиции по ряду вопросов, включая оккупацию Украины, Грузии и Крыма. Турция признает территориальную целостность Грузии и Украины и никогда не признает незаконную аннексию Крыма», – заявил Чавушоглу на VII Варшавском форуме безопасности.

Подобные публичные обвинения в адрес России не останутся незамеченными. В ближайшее время Москва ответит на действия Анкары, что первоначально отразится на зачистке Идлиба и северной Сирии – района, где присутствие турок является полностью незаконным.

Хотя Иран призывает Азербайджан прекратить провокационные действия у иранской границы, Баку в адрес Тегерана озвучивает новые угрозы. Со своей стороны Иран заявил, что он присоединит Нахиджеван и Карабах (речь идет об оккупированных Азербайджаном территориях), к своим территориям, если Баку не образумится. По неизвестным причинам Азербайджан пытается отклонить предложения Тегерана о необходимости начала политического диалога. Не исключено, что таким образом Баку хочет втянуть Тегеран в масштабный военный конфликт, в котором на стороне Азербайджана будут Турция и Израиль.

Подготовил Ишхан КИШМИРЯН