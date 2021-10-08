В Рейкьявике прошла предматчевая пресс-конференция главного тренера национальной сборной Армении по футболу Хоакина Капарроса и новичка команды Лукаса Селараяна, на котором они среди прочих ответили также на вопросы «РА».

Так, отвечая на наш вопрос о том, ожидаются ли тактические изменения в игре сборной в связи с привлечением в нее Селараяна, 65-летний испанский специалист, в частности, отметил: «Новшества возможны, но их будет немного, поскольку наша команда уже имеет четкий игровой почерк. Мы желаем, чтобы соперники узнавали нас именно по своеобразному стилю игры.

Однако, каждая игра – отдельная история, в которой могут быть новшества. В любом случае мы остаемся верны своим идеям».

На другой вопрос об атмосфере в сборной и настрое ребят после сентябрьских неудач прозвучал следующий ответ: «В команде царит отличная атмосфера, и это одна из сильнейших сторон нашей сборной.

Мы осознаем, что есть соперники, которые качественно превосходят нас, но в плане настроя мы непобедимы. Конечно, есть много других факторов, которые отражаются на ходе игры».

Селараян в свою очередь заверил, что успел наладить контакт с новыми партнерами. «Общение облегчает то обстоятельство, что я, как и многие ребята, владею английским.

Так что в этом плане проблем не возникает. Хотелось бы внести свой вклад в успехи сборной Армении и выложиться по максимуму. Меня очень тепло приняли в команде.

У меня очень хорошие впечатления от общения с футболистами и тренерами»,- заявил Селараян в ответ на наш вопрос о том, как проходит его адаптация в новом коллективе.

Наш коллега поинтересовался причиной отсутствия Ваана Бичахчяна. «Он очень хороший футболист, с которым мы продолжаем связывать надежды. Ваан неоднократно подтверждал свой класс как в играх за сборную, так и за свой клуб.

Однако, на его позиции у нас возникла большая конкуренция: Мхитарян, Селараян, Сперцян, Варданян. Даже Саргис Адамян может играть на этой позиции.

Нам нужно уложиться в регламент, по которому в заявку можно включить только 23 игроков. Если бы мы пригласили Бичахчяна вместо другого футболиста, то сейчас прозвучал бы вопрос о причинах отсутствия того игрока»,- парировал Капаррос.

Он также дипломатично дал понять, что в случае проявления своих сильных качеств и удачном стечении обстоятельств сборная Армении вполне может рассчитывать на успех в сегодняшнем матче с исландцами.

Встреча, напомним, начнется в 22:45 по ереванскому времени.

Наша команда занимает второе место в отборочной группе «J», в которой за 4 тура до финиша сложилась следующая ситуация: Германия – 15, Армения – 11, Румыния – 10, Северная Македония – 9, Исландия – 4, Лихтенштейн – 1 очко.