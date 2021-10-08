7 октября Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян в Риме встретился с представителями «The Guardian», «Times», «France 24», «DW Germany», «Stampa Estera», «Rai», «Al Ghad TV» и других СМИ. Он представил им доказательства преступных действий азербайджанских Вооруженных сил, пыток, применяемых к армянским пленным, нарушения прав жителей приграничья Республики Армения.

«Омбудсмен особо подчеркнул концепцию ЗПЧ создания демилитаризованной зоны безопасности. Он отметил, что наше предложение было включено в резолюцию ПАСЕ, поскольку мы фактами обосновали необходимость такой зоны», – как передает «Арменпресс», эти подробности встречи сообщили в Офисе ЗПЧ.

Омбудсмен также упомянул незаконное размещение азербайджанских военнослужащих на дорогах между армянскими общинами и преступные действия, совершаемые азербайджанцами после войны в Гегаркунике и Сюнике, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, нарушают их права.

Арман Татоян подробно представил актуальность вопроса возвращения армянских пленных, содержащихся в Азербайджане, подчеркнув, что международные требования полностью проигнорированы и пленники используются в целях военно-политических торгов.

Он пояснил, что политика ненависти и враждебности властей Азербайджана, продолжающиеся проявления фашизма, включая пытки и бесчеловечное обращение с пленными, являются основой нарушений прав человека.«Такая политика Азербайджана, когда арменофобия и геноцид поощряются на государственном уровне, серьезно угрожает мирной жизни и безопасности людей, перспективам мирного сосуществования двух народов», – отметил Омбудсмен Армении.