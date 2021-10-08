Как передает «Арменпресс», об этом Тигран Абраамян сказал в ходе брифинга, коснувшись своего визита в Сюник.

«Азербайджан на подконтрольных ему участках границы ведет довольно активные строительные работы, которые имеют как военное, так и гражданское назначение», – сказал Абраамян.

Усиление позиций азербайджанцев на оккупированных территориях Арцаха он считает очень тревожным знаком.

Касаясь работ по реконструкции альтернативной дороги, он, в частности, сказал: «Работы, связанные с этой дорогой, продвигаются, она решит несколько вопросов, но полностью не разрешит вопрос, связанный с безопасностью Сюника».Альтернативная дорога Татев-Капан позволит объезжать участок дороги Горис-Капан, где азербайджанцы установили свой полицейский пункт.