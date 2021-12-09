Армения может быть заинтересована в переговорном формате «3+3», если окажется, что вопросы, по которым Армения вовлечена в других форматах, не будут обсуждаться в рамках этой платформы.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Рипсиме Григорян о позиции Армении по формату «3+3».

Премьер-министр отметил, что этот вопрос обсуждался с российскими партнерами и есть сигнал, что они также разделяют точку зрения армянской стороны.

«В ближайшие дни, если не ошибаюсь, 10 декабря состоится встреча предварительного заседания в формате 3+3 или 3+2, в котором Армения будет участвовать на уровне заместителя министра иностранных дел, потому что предварительная встреча состоится в таком формате. Будет ли продолжение, станет известно по результатам этого обсуждения», – сказал Пашинян.