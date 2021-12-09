После трехнедельного тайм-аута, взятого правительством для доработки в свете предложений и замечаний народных избранников проекта Государственного бюджета Республики Армения на 2022 год, в среду парламент возобновил обсуждение главного финансового документа страны на будущий год.

Документ в доработанном виде представил министр финансов Тигран Хачатрян, напомнивший, что бюджет построен на базе трех основных приоритетов – реформа системы безопасности, развитие инфраструктур, модернизация сферы образования и науки.

В результате корректировок, предложенных парламентариями, предполагается, что доходная часть бюджета составит в будущем году 1 триллион 947.8 млрд драмов, расходная – 2 триллиона 184 млрд, дефицит же, соответственно – 236.2 млрд драмов.

По словам главного финансиста страны, в результате корректировки доходной и расходной части проекта Госбюджета дефицит сократился на 6 млрд 736.3 млн драмов.

Главное причиной этих изменений господин Хачатрян назвал перерасчет по курсу на 1 ноября драмовой величины предусмотренных законом валютных затрат, источников доходов и финансирования.

Увеличение по доходам бюджета составило в общей сложности 1 млрд 548 млн драмов (из которых 82.8 обусловлено дополнительными налоговыми доходами от новых кредитных программ). Официальные гранты возросли примерно на 1 млрд 508 млн драмов.

Бюджетом-2022 предусматривается сократить соотношение государственного долга к внутренней валовой продукции. Напомним, что в 2020г. долг составил 63.5 процентов ВВП, в 2022г. его планируется снизить до 60.2 процента.

Правительство планирует также улучшить структуру долга, увеличив удельный вес драмового долга, а также сократить валютные риски.

По словам представителя правительства, в 2022 году расходы госбюджета по отношению к ВВП составят 27.7 процентов, капитальные затраты – 4.5 процентов.

Как заявил господин Хачатрян, правительство сохранило макроэкономическую стабильность в стране, пятипроцентный экономический рост сохранится до конца года, что послужит хорошей основой для экономического роста в будущем году.

Глава Минфина подчеркнул, что госбюджет следующего года формировался в непростое время, когда еще не преодолены социально-экономические последствия коронавирусной пандемии и войны 2020 года. Тем не менее, по его убеждению, правительству удалось управлять базой, способной воспрепятствовать дальнейшему экономическому развитию, сохранить макроэкономическую стабильность, приведшую к быстрому восстановлению экономики в первой половине 2021 г. и высокой, пятипроцентной ставке роста.

Что касается развития общин, в чем страна остро нуждается, то им будут предоставлены капитальные субвенции в размере около 18,4 млрд драмов для софинансирования общинных инфраструктур и т.д.

Напомним, что правительство намерено изменить структуру экономики: от потребительской экономики перейти к экономике, построенной на инвестициях, о чем было заявлено в ходе предварительных бюджетных слушаний на заседаниях постоянных комиссий НС. А для этого необходимо внедрение стимулирующего инструментария, наличие креативных проектов – и то, и другое требует времени.

Напомним также, что правительство уделяет серьезное внимание развитию в будущем году сферы туризма, в чем Армения весьма нуждается. Исполнительная власть планирует ассигновать в эту сферу 5 млрд драмов, на лечение и профилактику Ковид-19 – 7 млрд.

Министр финансов ответил на многочисленные вопросы парламентариев.

В ходе дебатов оппозиционные депутаты предлагали запланированный на будущий год 7-процентный экономический рост снизить до 5-5.5 процентов, что, по их мнению, является более реалистичным.

По сформировавшейся на протяжении десятилетий «традиции» оппозиция оценила проект госбюджета-2022 как «антисоциальный», поскольку в нем отсутствует расчет минимальной потребительской корзины, пенсии, пособия и минимальная зарплата находятся в ужасном диссонансе с растущими день ото дня ценами на продукты питания и предметы первой необходимости.

Вчера за принятие проекта Государственного бюджета Республики Армения на 2022 год проголосовало лишь парламентское большинство (голоса которого достаточны для принятия любого законопроекта). Оппозиция заранее распространила заявление, что документ в данном виде для нее неприемлем.