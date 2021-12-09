Первое заседание платформы сотрудничества в формате “3+3”, посвященное вопросам “обеспечения мира и стабильности” на Южном Кавказе, пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел и состоится 10 декабря в Москве.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг журналистам Министерство иностранных дел Турции.

“Первое заседание региональной платформы сотрудничества в формате “3+3″, предложенное нашим президентом [Турции Тайипом Эрдоганом] и президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым для обеспечения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, состоится 10 декабря 2021 года в Москве, – сказали в турецком внешнеполитическом ведомстве. – На встрече, в которой примут участие заместители министров иностранных дел Азербайджана, Армении, России и Ирана, нашу страну будет представлять наша делегация во главе с заместителем министра иностранных дел послом Седатом Оналом”.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в Закавказье ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею, Грузия заявила о том, что не планирует участвовать в данной региональной инициативе, но предлагает свой формат переговоров Баку и Еревану для поддержания мира – в виде “тройки”.